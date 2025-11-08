Рейтинг@Mail.ru
Турция может стать южным газовым хабом, считает аналитик - РИА Новости, 08.11.2025
15:05 08.11.2025
Турция может стать южным газовым хабом, считает аналитик
Турция может стать южным газовым хабом, считает аналитик - РИА Новости, 08.11.2025
Турция может стать южным газовым хабом, считает аналитик
Турция, продолжая закупки газа из России, может стать южным газовым хабом, ликвидность которого не в последнюю очередь будет обеспечиваться за счет российского... РИА Новости, 08.11.2025
Турция может стать южным газовым хабом, считает аналитик

Белова: Турция может стать южным газовым хабом, продолжая закупки из России

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Турция, продолжая закупки газа из России, может стать южным газовым хабом, ликвидность которого не в последнюю очередь будет обеспечиваться за счет российского топлива, сказала РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова.
Россия и Турция ведут переговоры о продлении двух крупных соглашений по поставкам трубопроводного газа. Они заключены между "Газпром экспортом" и турецкой государственной компанией Botas и истекают в 2025 году. Один предусматривает поставку 16 миллиардов кубометров газа в год по "Голубому потоку", другой - 5,75 миллиардов кубометров по "Турецкому потоку".
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Турции заявили, что не собираются отказываться от российского газа
2 октября, 23:43
"Учитывая позитивный опыт перепродаж российской нефти и нефтепродуктов, Турции даже в случае удовлетворения своих потребностей имеет смысл продолжать закупки нашего газа для дальнейшей его реализации в Европе. Недавно принятие законодательные поправки, разрешающие экспорт СПГ из страны, говорят в пользу этого – Турция может стать южным газовым хабом, ликвидность которого будет обеспечиваться не в последнюю очередь за счет российского газа", – отметила Белова.
Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию. При этом эксперт обратила внимание на наметившийся тренд на снижение доли российского голубого топлива в турецком импорте: за несколько лет показатель снизился с порядка 50% до около 40%.
Однако не растет в Турции и потребление газа – своего пика в 57 миллиардов кубометров оно достигло в 2021 году, опустившись до 51 миллиарда кубометров в 2024 году, продолжила Белова. Дальнейшие перспективы здесь "не столь радужны для поставщиков газа": страна развивает собственную атомную генерацию, в том числе при поддержке российских компаний.
Поставленную руководством страны задачу снизить импорт газа Турция решает еще и за счет развития собственной добычи, указала эксперт. Однако, как отметил аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, даже с учетом собственных проектов по росту добычи и планов по увеличению импорта СПГ из США на горизонте нескольких лет Турции потребуется порядка 23-30 миллиардов кубометров трубопроводного импорта.
Порядка 15-23 миллиардов кубометров российского газа в ближайшие годы продолжит поставляться в Турцию, у страны особенно в краткосрочной перспективе не так много альтернативных вариантов импорта, добавил Кауфман.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Дмитриев рассказал о последствиях газового "крестового похода" ЕС
Вчера, 08:50
"Заканчивающиеся в конце текущего года контракты будут продлены, однако их условия по длительности, объемам и ценам, скорее всего, будут пересмотрены в сторону уменьшения", – допустила Белова. Цены при экспорте в Турцию могут быть ниже стоимости газа в ЕС, но выше цен при поставках в Китай, предположил Кауфман.
Турция будет добиваться снижения контрактных цен, согласился и директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Он объяснил это тем, что почти все участники мирового рынка газа ожидают существенного падения цен на газ в 2026-2027 годах из-за избытка предложения СПГ – предыдущие четыре года оно, наоборот, было дефицитным – и снижения цен на нефть.
"Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Эксперт оценил перспективы поставок газа из России по "Турецкому потоку"
29 июня, 11:37
 
