Еврокомиссия провалила переговоры с Бельгией по российским активам - РИА Новости, 08.11.2025
12:54 08.11.2025 (обновлено: 14:18 08.11.2025)
Еврокомиссия провалила переговоры с Бельгией по российским активам
Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию использовать российские замороженные активы для финансирования Украины, передает агентство Belga. РИА Новости, 08.11.2025
в мире
бельгия
россия
киев
владимир зеленский
euroclear
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире, бельгия, россия, киев, владимир зеленский, euroclear, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, украина, брюссель
В мире, Бельгия, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Euroclear, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Евросоюз, Украина, Брюссель
БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию использовать российские замороженные активы для финансирования Украины, передает агентство Belga.
"В пятницу представители Еврокомиссии встретились с бельгийской делегацией, чтобы обсудить этот вопрос. Обсуждение было конструктивным, но не смогло развеять правовые и финансовые опасения, высказанные Бельгией", — говорится в материале.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Источник: в Европе начали размораживать активы россиян без разрешения США
4 ноября, 20:08
Сейчас ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Как указывается в статье, Брюссель, обещавший помогать Киеву так долго, как потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны союза не хотят. Таким образом, европейское финансирование Украины в следующем году оказалось под вопросом.
Основная часть российских замороженных активов хранится в Бельгии, поэтому ЕК оказывает на нее беспрецедентное давление. Один из способов — так называемые двусторонние консультации, направленные на то, чтобы "выкрутить руки" и добиться от королевства невыгодного ему решения, отмечается в публикации.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Подложила бомбу". На Западе выступили с предупреждением об активах России
2 ноября, 22:38
Тем не менее Бельгии, а именно премьер-министру Барту де Веверу, удается сохранять твердость. В конце октября на саммите в Брюсселе политик заявил, что ЕК так и не смогла убедить его в том, что использование российских резервов может быть законным и не навредит репутации еврозоны.
По словам де Вевера, инвесторы по всему миру окажутся под ударом после начала конфискации активов клиентов депозитария Euroclear. Это также приведет к судебным разбирательствам против Бельгии, которые будут длиться "бесконечно".
Он призвал Еврокомиссию найти более предсказуемые способы финансирования Киева и намекнул, что такие разумные страны, как Япония, уже высказались против применения замороженных активов, говорится в материале.
Премьер заявил, что готов обсуждать этот вопрос, если мировые страны, располагающие аналогичными суммами, примут участие в инициативе ЕК, а все члены Евросоюза смогут при необходимости в кратчайшие сроки "до нескольких дней" вернуть Бельгии российские резервы наличными.
Де Вевер также намекнул на предоставление Украине нового общеевропейского кредита. Позднее эксперты подсчитали, что его обслуживание обойдется ЕС примерно в шесть миллиардов евро в год, резюмировалось в статье.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на заседании в Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Полное безумие". СМИ раскрыли план Бельгии с российскими активами
25 октября, 20:51

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
СМИ узнали главное условие ЕК для использования российских активов
Вчера, 11:30
 
