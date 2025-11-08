Еврокомиссия провалила переговоры с Бельгией по российским активам

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию использовать российские замороженные активы для финансирования Украины, передает агентство Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию использовать российские замороженные активы для финансирования Украины, передает агентство Belga

"В пятницу представители Еврокомиссии встретились с бельгийской делегацией, чтобы обсудить этот вопрос. Обсуждение было конструктивным, но не смогло развеять правовые и финансовые опасения, высказанные Бельгией", — говорится в материале.

Сейчас ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

Как указывается в статье, Брюссель, обещавший помогать Киеву так долго, как потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны союза не хотят. Таким образом, европейское финансирование Украины в следующем году оказалось под вопросом.

Основная часть российских замороженных активов хранится в Бельгии, поэтому ЕК оказывает на нее беспрецедентное давление. Один из способов — так называемые двусторонние консультации, направленные на то, чтобы "выкрутить руки" и добиться от королевства невыгодного ему решения, отмечается в публикации.

Тем не менее Бельгии, а именно премьер-министру Барту де Веверу, удается сохранять твердость. В конце октября на саммите в Брюсселе политик заявил, что ЕК так и не смогла убедить его в том, что использование российских резервов может быть законным и не навредит репутации еврозоны.

По словам де Вевера, инвесторы по всему миру окажутся под ударом после начала конфискации активов клиентов депозитария Euroclear . Это также приведет к судебным разбирательствам против Бельгии, которые будут длиться "бесконечно".

Он призвал Еврокомиссию найти более предсказуемые способы финансирования Киева и намекнул, что такие разумные страны, как Япония , уже высказались против применения замороженных активов, говорится в материале.

Премьер заявил, что готов обсуждать этот вопрос, если мировые страны, располагающие аналогичными суммами, примут участие в инициативе ЕК, а все члены Евросоюза смогут при необходимости в кратчайшие сроки "до нескольких дней" вернуть Бельгии российские резервы наличными.

Де Вевер также намекнул на предоставление Украине нового общеевропейского кредита. Позднее эксперты подсчитали, что его обслуживание обойдется ЕС примерно в шесть миллиардов евро в год, резюмировалось в статье.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.