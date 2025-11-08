https://ria.ru/20251108/egipet-2053694497.html
В Египте нашли новое газовое месторождение
В Египте нашли новое газовое месторождение - РИА Новости, 08.11.2025
В Египте нашли новое газовое месторождение
Египетская нефтегазовая компания Badr Eldin Petroleum обнаружила газовое месторождение в Западной пустыне, сообщило в субботу министерство нефти и природных... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T18:17:00+03:00
2025-11-08T18:17:00+03:00
2025-11-08T18:17:00+03:00
в мире
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151325/38/1513253836_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a909755dcb63646236f8f936b5587985.jpg
https://ria.ru/20250725/neft-2031161299.html
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151325/38/1513253836_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_af98243900fb50b352a0cd1d55ef40ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет
В Египте нашли новое газовое месторождение
Власти Египта сообщили об обнаружении газового месторождения в Западной пустыне
КАИР, 8 ноя – РИА Новости. Египетская нефтегазовая компания Badr Eldin Petroleum обнаружила газовое месторождение в Западной пустыне, сообщило в субботу министерство нефти и природных ресурсов Египта.
«
"Компания Badr Eldin Petroleum обнаружила новое газовое месторождение в зоне "Бадр-15" в Западной пустыне через скважину BED 15-31", - говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что ежедневная производительная способность новой скважины составляет более 453 тысяч кубометров газа и около 102 тонн газового конденсата.
"Ожидается увеличение запасов газа на 15 миллиардов кубических футов (около 0,42 миллиарда кубометров - ред.)", - добавили в ведомстве.
Министерство подчеркнуло, что сейчас проводится переоценка газоносного пласта в этом регионе с целью определения наиболее подходящих мест для бурения новых скважин.