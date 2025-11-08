Рейтинг@Mail.ru
В Египте нашли новое газовое месторождение - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/egipet-2053694497.html
В Египте нашли новое газовое месторождение
В Египте нашли новое газовое месторождение - РИА Новости, 08.11.2025
В Египте нашли новое газовое месторождение
Египетская нефтегазовая компания Badr Eldin Petroleum обнаружила газовое месторождение в Западной пустыне, сообщило в субботу министерство нефти и природных... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T18:17:00+03:00
2025-11-08T18:17:00+03:00
в мире
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151325/38/1513253836_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a909755dcb63646236f8f936b5587985.jpg
https://ria.ru/20250725/neft-2031161299.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151325/38/1513253836_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_af98243900fb50b352a0cd1d55ef40ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет
В мире, Египет
В Египте нашли новое газовое месторождение

Власти Египта сообщили об обнаружении газового месторождения в Западной пустыне

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкКаир
Каир - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Каир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 8 ноя – РИА Новости. Египетская нефтегазовая компания Badr Eldin Petroleum обнаружила газовое месторождение в Западной пустыне, сообщило в субботу министерство нефти и природных ресурсов Египта.
«
"Компания Badr Eldin Petroleum обнаружила новое газовое месторождение в зоне "Бадр-15" в Западной пустыне через скважину BED 15-31", - говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что ежедневная производительная способность новой скважины составляет более 453 тысяч кубометров газа и около 102 тонн газового конденсата.
"Ожидается увеличение запасов газа на 15 миллиардов кубических футов (около 0,42 миллиарда кубометров - ред.)", - добавили в ведомстве.
Министерство подчеркнуло, что сейчас проводится переоценка газоносного пласта в этом регионе с целью определения наиболее подходящих мест для бурения новых скважин.
АЗС в Кракове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Поляки обрадовались "залежам" нефти и газа. Но есть одна проблема
25 июля, 08:00
 
В миреЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала