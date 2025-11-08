В Египте нашли новое газовое месторождение

КАИР, 8 ноя – РИА Новости. Египетская нефтегазовая компания Badr Eldin Petroleum обнаружила газовое месторождение в Западной пустыне, сообщило в субботу министерство нефти и природных ресурсов Египта.

« "Компания Badr Eldin Petroleum обнаружила новое газовое месторождение в зоне "Бадр-15" в Западной пустыне через скважину BED 15-31", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что ежедневная производительная способность новой скважины составляет более 453 тысяч кубометров газа и около 102 тонн газового конденсата.

"Ожидается увеличение запасов газа на 15 миллиардов кубических футов (около 0,42 миллиарда кубометров - ред.)", - добавили в ведомстве.