Появились подробности о ДТП с автобусом с детьми в Курской области

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Автобус с детьми, попавший в ДТП в Курской области, наехал на авто, стоявшее на красный сигнал светофора, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что перевозивший детей микроавтобус столкнулся с легковушкой в Курской области, пострадали семь человек, среди которых четыре ребенка из Белгородской области, все пострадавшие были доставлены в больницу в Курске. По предварительным данным, дети ехали на экскурсию в Коренную пустынь.
"ДТП с участием трёх автомобилей произошло сегодня утром в Курской области. Микроавтобус с подросткам, которые ехали из соседнего Белгородского региона на экскурсию в храм, совершил наезд на автомобиль, стоявший на красный сигнал светофора", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что сильные повреждения у 40-летний женщины-пассажира легкового автомобиля. У всех пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, различные повреждения средней степени тяжести. Четырем детям в возрасте от 14 до 16 лет госпитализация не понадобилась.
Два человека погибли в ДТП в Пензенской области
6 ноября, 23:05