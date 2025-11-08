Появились подробности о ДТП с автобусом с детьми в Курской области

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Автобус с детьми, попавший в ДТП в Курской области, наехал на авто, стоявшее на красный сигнал светофора, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Губернатор отметил, что сильные повреждения у 40-летний женщины-пассажира легкового автомобиля. У всех пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, различные повреждения средней степени тяжести. Четырем детям в возрасте от 14 до 16 лет госпитализация не понадобилась.