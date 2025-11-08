https://ria.ru/20251108/drony-2053727063.html
Дежурные средства российской ПВО сбили еще 15 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО сбили еще 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.11.2025
Дежурные средства российской ПВО сбили еще 15 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Крымом, Ростовской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T23:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
черное море
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МО: над Крымом, Ростовской областью и Черным морем сбили 15 беспилотников ВСУ