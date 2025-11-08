Дежурные средства российской ПВО сбили еще 15 украинских беспилотников

«

"Восьмого ноября текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Республики Крым, два БПЛА - над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.