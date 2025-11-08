Рейтинг@Mail.ru
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/donetsk-2053648629.html
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 08.11.2025
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете
Мирный житель пострадал в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T13:42:00+03:00
2025-11-08T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
петровский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877250917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31c75f4f7c67f5ac7469f9c93b537b58.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877250917_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ca2ee48a09af27a0e53238a73a7f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, петровский район, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Петровский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете

В Петровском районе Донецка мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете

© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанкОсколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
Осколки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в селе Кременец Петровского района в результате детонации взрывоопасного предмета получил множественные осколочные ранения мужчина 1974 года рождения", - написал Кулемзин в своём Telegram-канале.
По его словам, пострадавший доставлен в медицинское учреждение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПетровский районДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала