https://ria.ru/20251108/donetsk-2053648629.html
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 08.11.2025
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете
Мирный житель пострадал в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T13:42:00+03:00
2025-11-08T13:42:00+03:00
2025-11-08T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
петровский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877250917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31c75f4f7c67f5ac7469f9c93b537b58.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете
В Петровском районе Донецка мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете