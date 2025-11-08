Рейтинг@Mail.ru
Жильцы уцелевших подъездов дома в Куркино скоро смогут вернуться в квартиры
15:45 08.11.2025 (обновлено: 16:27 08.11.2025)
Жильцы уцелевших подъездов дома в Куркино скоро смогут вернуться в квартиры
Жильцы уцелевших подъездов дома в Куркино скоро смогут вернуться в квартиры - РИА Новости, 08.11.2025
Жильцы уцелевших подъездов дома в Куркино скоро смогут вернуться в квартиры
Жильцы двух не поврежденных при взрыве газа подъездов многоквартирного дома по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области смогут вернуться домой после... РИА Новости, 08.11.2025
происшествия, тульская область, дмитрий миляев, россия
Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Россия
Жильцы уцелевших подъездов дома в Куркино скоро смогут вернуться в квартиры

Жильцы 2 подъездов дома под Тулой, где взорвался газ, скоро вернутся в квартиры

© Фото : ГУ МЧС России по Тульской областиПоследствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
ТУЛА, 8 ноя – РИА Новости. Жильцы двух не поврежденных при взрыве газа подъездов многоквартирного дома по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области смогут вернуться домой после возобновления подачи ресурсов, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
«
"По оценке экспертов, жильцы двух подъездов, которые не пострадали, смогут вернуться в свои квартиры после возобновления подачи ресурсов - газа, воды, тепла и электричества. Ресурсоснабжающие организации сейчас занимаются этим", - говорится в сообщении.
По словам Миляева, поврежденный подъезд будут разбирать. После получения окончательного заключения экспертов власти приступят к его восстановлению.
В субботу утром губернатор Тульской области сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четверо человек, все они госпитализированы в Ефремовскую районную больницу. Эвакуировали десять человек, они разместились у родственников. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Появились подробности взрыва газа в доме в Тульской области
ПроисшествияТульская областьДмитрий МиляевРоссия
 
 
