Как киты помогают людям победить старость
08:26 08.11.2025
Как киты помогают людям победить старость
Как киты помогают людям победить старость
Как киты помогают людям победить старость

© Depositphotos.com / TarpanКит у берегов Антарктиды
Кит у берегов Антарктиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Depositphotos.com / Tarpan
Кит у берегов Антарктиды
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит уже давно находится под пристальным вниманием научного сообщества из-за своей потрясающей продолжительности жизни и почти полного иммунитета к раку.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, утверждается, что секрет его долголетия наконец-то раскрыт.

Рак кита боится

Гренландский кит в некоторых случаях достигает веса в 80 тонн и живет в среднем в два раза дольше человека. Проанализировав данные, основанные на количественной оценке овариальных тел и датировании уса, ученые подтвердили, что кит может жить более 200 лет.
© РИА Новости / Вера Костамо | Перейти в медиабанкСерый кит в проливе Сенявина у острова Ыттыгран в Чукотском автономном округе
Серый кит в проливе Сенявина у острова Ыттыгран в Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в медиабанк
Серый кит в проливе Сенявина у острова Ыттыгран в Чукотском автономном округе
Такой солидный возраст — рекорд среди млекопитающих, тем более учитывая замечательную устойчивость кита к возрастным заболеваниям, в частности к раку.

Парадокс Пето

В настоящий момент существует гипотеза так называемой многоступенчатой модели рака, согласно которой здоровые клетки не превращаются в раковые в один этап.
© iStock.com / koto_fejaОкрашенная клетка
Окрашенная клетка - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© iStock.com / koto_feja
Окрашенная клетка
Скорее всего, этот процесс происходит в результате накопления множества вредоносных мутаций, так называемых онкогенных изменений, в ключевых генах, регулирующих рост и деление клеток.
Согласно данной модели, кажется логичным, что крупные животные с большой продолжительностью жизни подвержены повышенному риску развития рака, поскольку у них больше клеток, способных мутировать и делиться в течение длительного времени.
Выяснилось, что это не так. У крупных животных, таких как киты и слоны, риск развития рака не выше, чем у мелких видов, — факт, известный как парадокс Пето.
Получается, что крупные млекопитающие в процессе эволюции развили механизмы предотвращения или восстановления онкогенных мутаций.

Эффективная стратегия для обеспечения долголетия

Заинтересовавшись данной проблемой, ученые из Рочестерского университета (США) и Кембриджского института деменции (Великобритания) пришли к выводу: секрет долголетия гренландских китов — в исключительной способности их клеток восстанавливать повреждения ДНК, а в центре этой стратегии — белок под названием CIRBP, который активируется благодаря холоду. Удалось выяснить, что в клетках китов вырабатывается в 100 раз больше такого белка, чем у человека.
© Фото : Пресс-служба Университета ИТМОМолекула белка
Молекула белка - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Пресс-служба Университета ИТМО
Молекула белка
"Все знают, что гренландский кит обладает исключительным долголетием, но никто не знал причину", — рассказывает Чжиюн Мао, молекулярный биолог из шанхайского Университета Тунцзи.
© iStock.com / silkwayrainВид на Шанхай, Китай
Вид на Шанхай, Китай - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© iStock.com / silkwayrain
Вид на Шанхай, Китай
"Это говорит нам о том, что нацеливание на восстановление ДНК для улучшения стабильности генома — очень эффективная стратегия для обеспечения такого экстремального долголетия", — добавляет он.
Белок CIRBP, присутствующий у большинства млекопитающих, играет важную роль в восстановлении двунитевых разрывов ДНК. Такие повреждения могут привести к заболеваниям и существенно сократить продолжительность жизни.

Победа над старением

Чтобы проверить, можно ли применить биологический механизм гренландского кита к людям, исследователи повысили уровень CIRBP в человеческих клетках. Получившиеся результаты обнадеживают: число успешно восстановленных двухцепочечных разрывов выросло в два раза.
© РИА Новости / Вера Костамо | Перейти в медиабанкСерый кит в проливе Сенявина у острова Ыттыгран в Чукотском автономном округе
Серый кит в проливе Сенявина у острова Ыттыгран в Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в медиабанк
Серый кит в проливе Сенявина у острова Ыттыгран в Чукотском автономном округе
Еще более ошеломляющий результат получили в экспериментах с мухами: дополнительный CIRBP не только увеличивал продолжительность жизни, но и повысил устойчивость к радиации. Сейчас ученые выращивают мышей с повышенным уровнем этого белка, чтобы проверить, замедлится ли их старение.
Открытие ученых положило начало новому направлению в геронтологии: не просто сохранить тело, а помочь ему самоисцеляться на молекулярном уровне.
Однако усиление репарации ДНК — обоюдоострый меч. Если вмешаться в данный процесс без понимания всех последствий, нарушится естественный баланс обновления клеток, что приведет к негативным эффектам — от аутоиммунных реакций до онкологических заболеваний.
© iStock.com / Natali_MisИсследование клеток ДНК
Исследование клеток ДНК - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© iStock.com / Natali_Mis
Исследование клеток ДНК
Следующим шагом ученых будет продолжение тестирования белка, чтобы определить, можно ли активировать аналогичный путь долголетия у людей. Ведь если исследователи разработают препараты, которые активируют этот белок в человеческих клетках, станет возможным предотвращать возрастные заболевания, защищать ткани во время операций и, возможно, существенно продлить человеческую жизнь.
 
 
 
