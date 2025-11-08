Как киты помогают людям победить старость

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит уже давно находится под пристальным вниманием научного сообщества из-за своей потрясающей продолжительности жизни и почти полного иммунитета к раку.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, утверждается, что секрет его долголетия наконец-то раскрыт.
Рак кита боится
Гренландский кит в некоторых случаях достигает веса в 80 тонн и живет в среднем в два раза дольше человека. Проанализировав данные, основанные на количественной оценке овариальных тел и датировании уса, ученые подтвердили, что кит может жить более 200 лет.
Такой солидный возраст — рекорд среди млекопитающих, тем более учитывая замечательную устойчивость кита к возрастным заболеваниям, в частности к раку.
Парадокс Пето
В настоящий момент существует гипотеза так называемой многоступенчатой модели рака, согласно которой здоровые клетки не превращаются в раковые в один этап.
Скорее всего, этот процесс происходит в результате накопления множества вредоносных мутаций, так называемых онкогенных изменений, в ключевых генах, регулирующих рост и деление клеток.
Согласно данной модели, кажется логичным, что крупные животные с большой продолжительностью жизни подвержены повышенному риску развития рака, поскольку у них больше клеток, способных мутировать и делиться в течение длительного времени.
Выяснилось, что это не так. У крупных животных, таких как киты и слоны, риск развития рака не выше, чем у мелких видов, — факт, известный как парадокс Пето.
Получается, что крупные млекопитающие в процессе эволюции развили механизмы предотвращения или восстановления онкогенных мутаций.
Эффективная стратегия для обеспечения долголетия
Заинтересовавшись данной проблемой, ученые из Рочестерского университета (США) и Кембриджского института деменции (Великобритания) пришли к выводу: секрет долголетия гренландских китов — в исключительной способности их клеток восстанавливать повреждения ДНК, а в центре этой стратегии — белок под названием CIRBP, который активируется благодаря холоду. Удалось выяснить, что в клетках китов вырабатывается в 100 раз больше такого белка, чем у человека.
"Все знают, что гренландский кит обладает исключительным долголетием, но никто не знал причину", — рассказывает Чжиюн Мао, молекулярный биолог из шанхайского Университета Тунцзи.
"Это говорит нам о том, что нацеливание на восстановление ДНК для улучшения стабильности генома — очень эффективная стратегия для обеспечения такого экстремального долголетия", — добавляет он.
Белок CIRBP, присутствующий у большинства млекопитающих, играет важную роль в восстановлении двунитевых разрывов ДНК. Такие повреждения могут привести к заболеваниям и существенно сократить продолжительность жизни.
Победа над старением
Чтобы проверить, можно ли применить биологический механизм гренландского кита к людям, исследователи повысили уровень CIRBP в человеческих клетках. Получившиеся результаты обнадеживают: число успешно восстановленных двухцепочечных разрывов выросло в два раза.
Еще более ошеломляющий результат получили в экспериментах с мухами: дополнительный CIRBP не только увеличивал продолжительность жизни, но и повысил устойчивость к радиации. Сейчас ученые выращивают мышей с повышенным уровнем этого белка, чтобы проверить, замедлится ли их старение.
Открытие ученых положило начало новому направлению в геронтологии: не просто сохранить тело, а помочь ему самоисцеляться на молекулярном уровне.
Однако усиление репарации ДНК — обоюдоострый меч. Если вмешаться в данный процесс без понимания всех последствий, нарушится естественный баланс обновления клеток, что приведет к негативным эффектам — от аутоиммунных реакций до онкологических заболеваний.
Следующим шагом ученых будет продолжение тестирования белка, чтобы определить, можно ли активировать аналогичный путь долголетия у людей. Ведь если исследователи разработают препараты, которые активируют этот белок в человеческих клетках, станет возможным предотвращать возрастные заболевания, защищать ткани во время операций и, возможно, существенно продлить человеческую жизнь.