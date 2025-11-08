Рейтинг@Mail.ru
Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги на семь миллионов рублей - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 08.11.2025 (обновлено: 06:00 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/dolgi-2053586936.html
Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги на семь миллионов рублей
Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги на семь миллионов рублей - РИА Новости, 08.11.2025
Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги на семь миллионов рублей
Убитый в ОАЭ с супругой криптобизнесмен Роман Новак оставил в России долги более чем на семь миллионов рублей, следует из материалов судебных приставов, с... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T02:05:00+03:00
2025-11-08T06:00:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053369361_0:389:1024:965_1920x0_80_0_0_2ddb8a88b96e5f754101a8ea6933c434.jpg
https://ria.ru/20251107/suprugi-2053528371.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053369361_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_b06f0e2bd7c1d898e7baa343731c81f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги на семь миллионов рублей

Убитый в ОАЭ криптобизнесмен Новак оставил в РФ долги на семь миллионов рублей

© Фото : соцсетиРоман Новак и его жена Анна
Роман Новак и его жена Анна - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : соцсети
Роман Новак и его жена Анна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Убитый в ОАЭ с супругой криптобизнесмен Роман Новак оставил в России долги более чем на семь миллионов рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов, в отношении Новака возбуждено девять исполнительных производств о взыскании более чем семи миллионов рублей.
Вместе с тем, как указано в материалах, шесть исполнительных производств прекращены из-за отсутствия у Новака имущества.
При этом в настоящее время судебные приставы взыскивают по действующим исполнительным производствам, которые касаются взысканий "ущерба, причиненного преступлением физическим или юридическим лицам", свыше 6,9 миллиона рублей — из них более 229 тысяч рублей являются исполнительским сбором.
Задержание участников преступной группы, которые подозреваются в убийстве российского бизнесмена и его жены в Объединенных Арабских Эмиратах - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
У убитых в ОАЭ супругов из России вымогали криптовалюту, заявили в МВД
Вчера, 18:43
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала