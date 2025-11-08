Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги на семь миллионов рублей

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Убитый в ОАЭ с супругой криптобизнесмен Роман Новак оставил в России долги более чем на семь миллионов рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как следует из материалов, в отношении Новака возбуждено девять исполнительных производств о взыскании более чем семи миллионов рублей.

Вместе с тем, как указано в материалах, шесть исполнительных производств прекращены из-за отсутствия у Новака имущества.