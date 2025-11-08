Дмитриев рассказал о последствиях газового "крестового похода" ЕС

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в то время как Венгрия обеспечивает себе самые низкие цены на энергоносители в Европе, ЕС в результате "антироссийского газового крестового похода" понес значительные экономические издержки.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от американских санкций.
"Премьер-министр Виктор Орбан защищает Венгрию, освобождая от нефтяных санкций в отношении России, и обеспечивает венграм самые низкие цены на энергоносители в Европе. В то же время антироссийский газовый крестовый поход ЕС обошелся ЕС более чем в 1,4 триллиона евро, привел к высоким счетам за электроэнергию, деиндустриализации… и к улыбке (главе Еврокомиссии Урсулы - ред.) Фон дер Ляйен", - написал Дмитриев в соцсети Х, отвечая на пост Орбана о соглашении с США.