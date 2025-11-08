Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал о последствиях газового "крестового похода" ЕС - РИА Новости, 08.11.2025
08:50 08.11.2025 (обновлено: 11:30 08.11.2025)
Дмитриев рассказал о последствиях газового "крестового похода" ЕС
экономика, венгрия, россия, европа, виктор орбан, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, турецкий поток
Дмитриев рассказал о последствиях газового "крестового похода" ЕС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в то время как Венгрия обеспечивает себе самые низкие цены на энергоносители в Европе, ЕС в результате "антироссийского газового крестового похода" понес значительные экономические издержки.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от американских санкций.
"Премьер-министр Виктор Орбан защищает Венгрию, освобождая от нефтяных санкций в отношении России, и обеспечивает венграм самые низкие цены на энергоносители в Европе. В то же время антироссийский газовый крестовый поход ЕС обошелся ЕС более чем в 1,4 триллиона евро, привел к высоким счетам за электроэнергию, деиндустриализации… и к улыбке (главе Еврокомиссии Урсулы - ред.) Фон дер Ляйен", - написал Дмитриев в соцсети Х, отвечая на пост Орбана о соглашении с США.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Поставки энергоносителей из России в Венгрию освобождены от санкций США
Вчера, 00:00
 
ЭкономикаВенгрияРоссияЕвропаВиктор ОрбанКирилл ДмитриевЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссияТурецкий поток
 
 
