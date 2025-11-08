Дмитриев рассказал о последствиях газового "крестового похода" ЕС

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в то время как Венгрия обеспечивает себе самые низкие цены на энергоносители в Европе, ЕС в результате "антироссийского газового крестового похода" понес значительные экономические издержки.