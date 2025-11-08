https://ria.ru/20251108/deputat-2053667920.html
В Орле депутат сгенерировал видео митинга против мэра
В Орле депутат сгенерировал видео митинга против мэра - РИА Новости, 08.11.2025
В Орле депутат сгенерировал видео митинга против мэра
Депутат, который сгенерировал видео митинга против мэра Орла Юрия Парахина, избрал сомнительный метод привлечения внимания, похожий на создание фейков Центра... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T15:35:00+03:00
2025-11-08T15:35:00+03:00
2025-11-08T16:50:00+03:00
орел
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053681679_0:146:736:560_1920x0_80_0_0_3f22d9982e578794c4a3a195aff21c59.jpg
https://ria.ru/20251108/video-2053602898.html
орел
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053681679_0:21:737:573_1920x0_80_0_0_62d846531b80b3545ef0a0dacccbf0d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орел, происшествия
В Орле депутат сгенерировал видео митинга против мэра
В Орле депутат Перелыгин сгенерировал видео митинга против мэра Парахина
ТУЛА, 8 ноя – РИА Новости. Депутат, который сгенерировал видео митинга против мэра Орла Юрия Парахина, избрал сомнительный метод привлечения внимания, похожий на создание фейков Центра информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПСО) для дестабилизации обстановки в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Сгенерированное с помощью искусственного интеллекта видео митинга, направленного на якобы отставку мэра, разместил в своем Telegram-канале депутат орловского облсовета Руслан Перелыгин. На кадрах большое число людей держат плакаты и просят отставки мэра за "лысые" деревья в городе, долги у школ, а также провал транспорта.
"К сожалению, некоторые орловские депутаты используют сомнительные методы для привлечения внимания. И до сих пор регион сталкивался с генерацией несуществующих событий и высказываний, но только со стороны ЦИПСО с целью дестабилизации обстановки. Печально, что российский депутат выбрал похожий путь", - сообщили агентству в пресс-службе городской администрации.
Власти отметили, что мэр города Орла
со вниманием относится к критике, особенно со стороны народных избранников, но "любые политические заявления должны быть подкреплены фактами, а не являться плодом фантазии и генерации графики".
Также в пресс-службе выразили уверенность, что надзорные органы с данной публикацией ознакомились и "сделают соответствующие выводы".