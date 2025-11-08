Рейтинг@Mail.ru
В Орле депутат сгенерировал видео митинга против мэра
15:35 08.11.2025 (обновлено: 16:50 08.11.2025)
В Орле депутат сгенерировал видео митинга против мэра
В Орле депутат сгенерировал видео митинга против мэра

Кадр видео, сгенерированного депутатом Русланом Перелыгиным
ТУЛА, 8 ноя – РИА Новости. Депутат, который сгенерировал видео митинга против мэра Орла Юрия Парахина, избрал сомнительный метод привлечения внимания, похожий на создание фейков Центра информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПСО) для дестабилизации обстановки в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Сгенерированное с помощью искусственного интеллекта видео митинга, направленного на якобы отставку мэра, разместил в своем Telegram-канале депутат орловского облсовета Руслан Перелыгин. На кадрах большое число людей держат плакаты и просят отставки мэра за "лысые" деревья в городе, долги у школ, а также провал транспорта.
"К сожалению, некоторые орловские депутаты используют сомнительные методы для привлечения внимания. И до сих пор регион сталкивался с генерацией несуществующих событий и высказываний, но только со стороны ЦИПСО с целью дестабилизации обстановки. Печально, что российский депутат выбрал похожий путь", - сообщили агентству в пресс-службе городской администрации.
Власти отметили, что мэр города Орла со вниманием относится к критике, особенно со стороны народных избранников, но "любые политические заявления должны быть подкреплены фактами, а не являться плодом фантазии и генерации графики".
Также в пресс-службе выразили уверенность, что надзорные органы с данной публикацией ознакомились и "сделают соответствующие выводы".
Эксперт рассказал, как распознать видео, сгенерированное ИИ
