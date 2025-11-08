Рейтинг@Mail.ru
"Денвер" обыграл "Голден Стэйт" в матче НБА
09:04 08.11.2025
"Денвер" обыграл "Голден Стэйт" в матче НБА
Клуб "Денвер Наггетс" дома обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025
спорт, денвер
Баскетбол, Спорт, Денвер
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Клуб "Денвер Наггетс" дома обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Денвере и завершилась победой хозяев со счетом 129:104 (32:21, 34:28, 33:28, 30:27). В составе победителей 26 очков набрал Никола Йокич. У "Голден Стэйт" 17 очков заработал Дрэймонд Грин.
"Денвер" с 6 победами и 2 поражениями занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Голден Стэйт", на счету которого по пять побед и поражений, располагается на восьмой позиции.
Результаты других матчей:
"Вашингтон Уизардс" - "Кливленд Кавальерс" - 114:148;
"Орландо Мэджик" - "Бостон Селтикс" - 123:110;
"Атланта Хокс" - "Торонто Рэпторс" - 97:109;
"Сан-Антонио Сперс" - "Хьюстон Рокетс" - 121:110;
"Майами Хит" - "Шарлотт Хорнетс" - 126:108;
"Мемфис Гриззлис" - "Даллас Маверикс" - 118:104;
"Милуоки Бакс" - "Чикаго Буллз" - 126:110;
"Миннесота Тимбервулвз" - "Юта Джаз" - 137:97;
"Сакраменто Кингз" - "Оклахома-Сити Тандер" - 101:132.
НБА
08 ноября 2025 • начало в 06:00
Завершен
Денвер
129 : 104
Голден Стэйт
