Основательница Wildberries рассказала, как распознать миллионера

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким на бизнес-форуме "Поколение" рассказала, как вычислила бы долларового миллионера: он был бы одет скромнее, но с функциональными часами.

"Я бы попросила бы показать часы, которые на них надеты. Мне почему-то кажется, что долларовый миллионер был бы одет скромнее всего, то есть у него были бы какие-то функциональные часы", - сказала она.