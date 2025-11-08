В Роспотребнадзоре рассказали, как адаптироваться к короткому световому дню

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Для адаптации к короткому световому дню следует выделять время для прогулок на улице, ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а также включать в рацион продукты, богатые витамином D, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"С наступлением осени и зимы многие из нас сталкиваются с проблемой короткого светового дня. Уменьшение продолжительности дневного света может негативно сказаться на настроении, работоспособности и общем самочувствии", - отметили в ведомстве.

Для того, чтобы адаптироваться к этим изменениям и сохранить здоровье в условиях нехватки солнечного света, в Роспотребнадзоре рекомендовали обеспечить достаточное освещение в помещениях. Следует использовать яркие лампы, которые имитируют дневной свет. Также рекомендуется открывать шторы и жалюзи, чтобы максимально использовать естественный свет в течение дня.

"Несмотря на короткий день, старайтесь выделять время для прогулок на улице, особенно в солнечные дни. Даже 20-30 минут на свежем воздухе могут значительно улучшить ваше самочувствие и поднять настроение", - добавили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре уточнили, что регулярные физические упражнения не только помогают поддерживать физическую форму, но и способствуют выработке эндорфинов - гормонов счастья. Поэтому в ведомстве рекомендовали заниматься спортом - это может быть утренняя зарядка, йога или прогулка на велосипеде.

"Световой день влияет на наш биоритм, поэтому важно придерживаться регулярного режима сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Это поможет организму адаптироваться к изменениям и улучшит качество сна", - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве посоветовали при ухудшении настроения не стесняться обратиться к специалисту, психотерапия и поддержка близких могут значительно помочь в этот период.