В Роспотребнадзоре рассказали, как адаптироваться к короткому световому дню
08.11.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как адаптироваться к короткому световому дню
В Роспотребнадзоре рассказали, как адаптироваться к короткому световому дню
Для адаптации к короткому световому дню следует выделять время для прогулок на улице, ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а также включать в рацион продукты, богатые витамином D
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
2025
Новости
РИА Новости
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали, как адаптироваться к короткому световому дню

Для адаптации к короткому световому дню следует спать в одно и то же время

Девушка во время дождя в Москве
Девушка во время дождя в Москве
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Девушка во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Для адаптации к короткому световому дню следует выделять время для прогулок на улице, ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а также включать в рацион продукты, богатые витамином D, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"С наступлением осени и зимы многие из нас сталкиваются с проблемой короткого светового дня. Уменьшение продолжительности дневного света может негативно сказаться на настроении, работоспособности и общем самочувствии", - отметили в ведомстве.
Для того, чтобы адаптироваться к этим изменениям и сохранить здоровье в условиях нехватки солнечного света, в Роспотребнадзоре рекомендовали обеспечить достаточное освещение в помещениях. Следует использовать яркие лампы, которые имитируют дневной свет. Также рекомендуется открывать шторы и жалюзи, чтобы максимально использовать естественный свет в течение дня.
"Несмотря на короткий день, старайтесь выделять время для прогулок на улице, особенно в солнечные дни. Даже 20-30 минут на свежем воздухе могут значительно улучшить ваше самочувствие и поднять настроение", - добавили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре уточнили, что регулярные физические упражнения не только помогают поддерживать физическую форму, но и способствуют выработке эндорфинов - гормонов счастья. Поэтому в ведомстве рекомендовали заниматься спортом - это может быть утренняя зарядка, йога или прогулка на велосипеде.
"Световой день влияет на наш биоритм, поэтому важно придерживаться регулярного режима сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Это поможет организму адаптироваться к изменениям и улучшит качество сна", - сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве посоветовали при ухудшении настроения не стесняться обратиться к специалисту, психотерапия и поддержка близких могут значительно помочь в этот период.
"Обратите внимание на свое питание. Включите в рацион продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витамином D, который помогает организму справляться с дефицитом солнечного света. Помните, что любые добавки можно включать в рацион только после консультации с врачом", - добавили в ведомстве.
