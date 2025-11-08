https://ria.ru/20251108/chp-2053677118.html
В Северной Осетии проверят данные о смерти мужчины от инфаркта
В Северной Осетии проверят данные о смерти мужчины от инфаркта - РИА Новости, 08.11.2025
В Северной Осетии проверят данные о смерти мужчины от инфаркта
Проводится проверка информации о гибели жителя Северной Осетии в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 08.11.2025
ПЯТИГОРСК, 8 ноя – РИА Новости. Проводится проверка информации о гибели жителя Северной Осетии в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
В четверг в социальных сетях появилась информация, что 64-летний житель Моздока
скончался от инфаркта в результате бездействия врачей скорой медицинской помощи. СК
проводит проверку.
"Касательно случая смерти пациента из города Моздок с инфарктом проводится внутренняя проверка всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве.
В министерстве пояснили, что пациентов с острым инфарктом в Моздоке сначала доставляют в первичное сосудистое отделение моздокской ЦРБ, для оказания экстренной медицинской помощи. При наличии показаний к дальнейшему специализированному или высокотехнологичному лечению, а также при усугублении состояния пациента, осуществляется его перевод в региональный сосудистый центр расположенный в РКБ Владикавказа
.
В четверг ряд Telegram-каналов сообщил, что мужчине вызвали скорую помощь в родном городе, но прибывший по вызову автомобиль не был оснащен необходимым реанимационным оборудованием, в связи с чем пришлось вызывать другую бригаду. Время доставления в медучреждение составило более часа, однако пациента не приняли, и его пришлось транспортировать в ЦРБ Владикавказа, где он впоследствии скончался.
Родственники погибшего уверены, что при надлежащем оказании медицинской помощи мужчина мог бы остаться жив.