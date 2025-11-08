В Северной Осетии проверят данные о смерти мужчины от инфаркта

В четверг ряд Telegram-каналов сообщил, что мужчине вызвали скорую помощь в родном городе, но прибывший по вызову автомобиль не был оснащен необходимым реанимационным оборудованием, в связи с чем пришлось вызывать другую бригаду. Время доставления в медучреждение составило более часа, однако пациента не приняли, и его пришлось транспортировать в ЦРБ Владикавказа, где он впоследствии скончался.