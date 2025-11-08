https://ria.ru/20251108/chp-2053669002.html
Под завалами обрушившегося подъезда дома под Тулой нет людей
Под завалами обрушившегося подъезда дома под Тулой нет людей - РИА Новости, 08.11.2025
Под завалами обрушившегося подъезда дома под Тулой нет людей
Под завалами обрушившегося после взрыва газа подъезда дома по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области нет людей, погибших также нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T15:38:00+03:00
2025-11-08T15:38:00+03:00
2025-11-08T15:51:00+03:00
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053617899_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e90e11e0ae3fd96bfaf4571cab6e6ed2.jpg
https://ria.ru/20251108/spasateli-2053616461.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053617899_212:0:1652:1080_1920x0_80_0_0_90ef76c75c096ebc3afb5e6983263795.jpg
Взрыв газа в многоквартирном доме в Тульской области
Часть подъезда обрушилась после взрыва газа в Тульской области. ЧП произошло в трёхэтажном доме на улице Ленина в после городского типа Куркино. Обрушился первый подъезд — торцевая сторона, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали семь человек, двух в тяжёлом состоянии госпитализировали в Ефремовскую больницу. Для жителей дома организован пункт временного размещения в школе №1. СК возбудил уголовное дело. Причины взрыва выясняются.
2025-11-08T15:38
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, дмитрий миляев
Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев
Под завалами обрушившегося подъезда дома под Тулой нет людей
Миляев: под завалами обрушившегося дома в Тульской области нет людей