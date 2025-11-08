Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о пострадавших при взрыве газа в Тульской области - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 08.11.2025 (обновлено: 11:54 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/chislo-2053625157.html
Источник рассказал о пострадавших при взрыве газа в Тульской области
Источник рассказал о пострадавших при взрыве газа в Тульской области - РИА Новости, 08.11.2025
Источник рассказал о пострадавших при взрыве газа в Тульской области
Число пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области увеличилось до пяти, двоим оказали помощь на месте, РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T11:20:00+03:00
2025-11-08T11:54:00+03:00
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053678335_0:222:1280:942_1920x0_80_0_0_d6df2ed05f303f9419fd8f2ebb143fab.jpg
https://ria.ru/20251108/spasateli-2053616461.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053678335_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2cca039daa6d91996dd48ee375a70d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тульская область, дмитрий миляев
Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев
Источник рассказал о пострадавших при взрыве газа в Тульской области

Число пострадавших при взрыве газа в Тульской области увеличилось до 5

© ГУ МЧС России по Тульской областиНа месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© ГУ МЧС России по Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 8 ноя – РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области увеличилось до пяти, двоим оказали помощь на месте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В субботу утром губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Ранее он сообщал о трех пострадавших, которых направили в Ефремовскую районную больницу. Эвакуированы десять человек, они разместились у родственников. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело.
"Трое госпитализированы, двоим оказана помощь на месте", - сообщил собеседник.
Уточняется, что серьезные травмы получили двое – мужчина и женщина. Детей среди пострадавших в происшествии нет.
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Спасатели приступили к разбору завалов после взрыва газа в Тульской области
Вчера, 10:27
 
ПроисшествияТульская областьДмитрий Миляев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала