Источник рассказал о пострадавших при взрыве газа в Тульской области
Число пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области увеличилось до пяти, двоим оказали помощь на месте
2025-11-08
2025-11-08T11:20:00+03:00
2025-11-08T11:54:00+03:00
тульская область
ТУЛА, 8 ноя – РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области увеличилось до пяти, двоим оказали помощь на месте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В субботу утром губернатор региона Дмитрий Миляев
сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Ранее он сообщал о трех пострадавших, которых направили в Ефремовскую районную больницу. Эвакуированы десять человек, они разместились у родственников. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело.
"Трое госпитализированы, двоим оказана помощь на месте", - сообщил собеседник.
Уточняется, что серьезные травмы получили двое – мужчина и женщина. Детей среди пострадавших в происшествии нет.