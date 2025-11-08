Источник рассказал о пострадавших при взрыве газа в Тульской области

ТУЛА, 8 ноя – РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области увеличилось до пяти, двоим оказали помощь на месте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.