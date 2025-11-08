Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла, штат Кентукки, США. Архивное фото

Число жертв авиакатастрофы в Кентукки выросло до 14

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате крушения грузового самолета в американском штате Кентукки выросло до 14, сообщил мэр города Луисвилл Крейг Гринберг.

Ранее он же сообщал о 13 погибших.

"Общее число известных жертв достигло 14", – написал он в соцсети Х

Авиакатастрофа с участием грузового самолета MD-11 произошла в среду. В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщали РИА Новости, что воздушное судно потерпело крушение после вылета из аэропорта Луисвилла.