Число жертв авиакатастрофы в Кентукки выросло до 14
Число погибших в результате крушения грузового самолета в американском штате Кентукки выросло до 14, сообщил мэр города Луисвилл Крейг Гринберг. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T03:24:00+03:00
НЬЮ-ЙОРК, 9 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате крушения грузового самолета в американском штате Кентукки выросло до 14, сообщил мэр города Луисвилл Крейг Гринберг.
Ранее он же сообщал о 13 погибших.
"Общее число известных жертв достигло 14", – написал он в соцсети Х
.
Авиакатастрофа с участием грузового самолета MD-11 произошла в среду. В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщали РИА Новости, что воздушное судно потерпело крушение после вылета из аэропорта Луисвилла.
Компания UPS
, которой принадлежал разбившийся самолет, ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.