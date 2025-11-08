Рейтинг@Mail.ru
Число жертв авиакатастрофы в Кентукки выросло до 14 - РИА Новости, 08.11.2025
03:24 08.11.2025
Число жертв авиакатастрофы в Кентукки выросло до 14
Число жертв авиакатастрофы в Кентукки выросло до 14 - РИА Новости, 08.11.2025
Число жертв авиакатастрофы в Кентукки выросло до 14
Число погибших в результате крушения грузового самолета в американском штате Кентукки выросло до 14, сообщил мэр города Луисвилл Крейг Гринберг. РИА Новости, 08.11.2025
кентукки
в мире, кентукки, ups
В мире, Кентукки, UPS
Число жертв авиакатастрофы в Кентукки выросло до 14

Число жертв крушения грузового самолета в Кентукки возросло до 14

© AP Photo / Jon CherryГрузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла, штат Кентукки, США
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла, штат Кентукки, США - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Jon Cherry
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла, штат Кентукки, США. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 9 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате крушения грузового самолета в американском штате Кентукки выросло до 14, сообщил мэр города Луисвилл Крейг Гринберг.
Ранее он же сообщал о 13 погибших.
"Общее число известных жертв достигло 14", – написал он в соцсети Х.
Авиакатастрофа с участием грузового самолета MD-11 произошла в среду. В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщали РИА Новости, что воздушное судно потерпело крушение после вылета из аэропорта Луисвилла.
Компания UPS, которой принадлежал разбившийся самолет, ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.
В США стрельба унесла жизни более ста человек в хэллоуинские выходные
В США стрельба унесла жизни более ста человек в хэллоуинские выходные
3 ноября, 17:50
 
В миреКентуккиUPS
 
 
