https://ria.ru/20251108/bulyga-2053645166.html
Путин назначил Булыгу замсекретаря Совбеза
Путин назначил Булыгу замсекретаря Совбеза - РИА Новости, 08.11.2025
Путин назначил Булыгу замсекретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил генерала-полковника Андрея Булыгу заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, соответствующий указ РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T13:25:00+03:00
2025-11-08T13:25:00+03:00
2025-11-08T13:25:00+03:00
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934466752_0:187:2048:1339_1920x0_80_0_0_e1b9d9faa6d7aa787e7484af46b37acb.jpg
https://ria.ru/20251108/putin-2053644866.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934466752_0:122:2049:1658_1920x0_80_0_0_cc6e2671d20693055969727fe7fc85b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин назначил Булыгу замсекретаря Совбеза
Путин назначил Андрея Булыгу заместителем секретаря Совбеза