В Брюсселе водитель попытался сбить полицейских

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Глава МВД Бельгии Бернар Кентен на фоне попытки нападения на полицейских на севере Брюсселя призвал к суровым наказаниям.
«
"Нападать на наших полицейских значит нападать на все государство. Я выразил свою полную поддержку вовлеченным сотрудникам. Правосудие теперь должно действовать строго", - написал Кентен в соцсети X в ответ на публикацию радио RTL, что водитель пытался сбить полицейских в Схарбеке на севере Брюсселя в субботу.
RTL сообщило, что никто из полицейских не пострадал, водителя задержали. Мотивы его поступка не уточняются.
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен 11 октября заявил, что ситуация в области безопасности в Брюсселе, как и политическая, так и социальная, стала драматичной, развертывание армии на улицах города до конца года не исключено.
В Брюссель могут ввести войска до конца года, заявил министр обороны
11 октября, 14:45