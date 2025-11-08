Рейтинг@Mail.ru
В Брюсселе водитель попытался сбить полицейских - РИА Новости, 08.11.2025
23:58 08.11.2025 (обновлено: 23:59 08.11.2025)
В Брюсселе водитель попытался сбить полицейских
В Брюсселе водитель попытался сбить полицейских
Глава МВД Бельгии Бернар Кентен на фоне попытки нападения на полицейских на севере Брюсселя призвал к суровым наказаниям. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T23:58:00+03:00
2025-11-08T23:59:00+03:00
В Брюсселе водитель попытался сбить полицейских

Сотрудники полиции на улице Брюсселя
БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Глава МВД Бельгии Бернар Кентен на фоне попытки нападения на полицейских на севере Брюсселя призвал к суровым наказаниям.
"Нападать на наших полицейских значит нападать на все государство. Я выразил свою полную поддержку вовлеченным сотрудникам. Правосудие теперь должно действовать строго", - написал Кентен в соцсети X в ответ на публикацию радио RTL, что водитель пытался сбить полицейских в Схарбеке на севере Брюсселя в субботу.

RTL сообщило, что никто из полицейских не пострадал, водителя задержали. Мотивы его поступка не уточняются.
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен 11 октября заявил, что ситуация в области безопасности в Брюсселе, как и политическая, так и социальная, стала драматичной, развертывание армии на улицах города до конца года не исключено.
