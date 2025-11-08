СМИ: у британских солдат начались проблемы со здоровьем после испытаний

Министерство обороны страны подтвердило, что "небольшое число" военнослужащих сообщило о проблемах после испытаний, однако, как сообщил представитель ведомства, было проведено расследование и "никаких систематических проблем не было выявлено". Источники утверждают, что опасения по поводу безопасности персонала остаются, так как военнослужащие "все еще получают травмы", сообщает телеканал.

Sky News отмечает, что внутреннее расследование, опубликованное в 2021 году, показало, что старшие солдаты и чиновники минобороны знали в течение двух лет о том, что прежние неисправности Ajax подвергали солдат риску, но не предприняли никаких действий. Кроме того, отчет по охране труда и технике безопасности выявил, что такие проблемы, как потенциальное повреждение слуха, впервые были подняты в декабре 2018 года, но испытания не были приостановлены до ноября 2020 года.