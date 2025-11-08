Рейтинг@Mail.ru
01:28 08.11.2025 (обновлено: 05:56 08.11.2025)
СМИ: у британских солдат начались проблемы со здоровьем после испытаний
в мире
в мире, general dynamics
В мире, General Dynamics
СМИ: у британских солдат начались проблемы со здоровьем после испытаний

Sky News: у британских солдат начались проблемы со слухом после испытаний Ajax

Вертолет медицинской службы Великобритании . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Британские военнослужащие столкнулись с проблемами со здоровьем после испытаний боевых бронированных машин Ajax, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Солдаты этим летом были вынуждены обратиться в больницу из-за проблем со слухом и другими недугами после испытаний бронемашины Ajax британской армии", — сообщает телеканал.
Лондон - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Bloomberg: Европа и Британия движутся к краху
6 ноября, 09:47
Министерство обороны страны подтвердило, что "небольшое число" военнослужащих сообщило о проблемах после испытаний, однако, как сообщил представитель ведомства, было проведено расследование и "никаких систематических проблем не было выявлено". Источники утверждают, что опасения по поводу безопасности персонала остаются, так как военнослужащие "все еще получают травмы", сообщает телеканал.
Sky News отмечает, что внутреннее расследование, опубликованное в 2021 году, показало, что старшие солдаты и чиновники минобороны знали в течение двух лет о том, что прежние неисправности Ajax подвергали солдат риску, но не предприняли никаких действий. Кроме того, отчет по охране труда и технике безопасности выявил, что такие проблемы, как потенциальное повреждение слуха, впервые были подняты в декабре 2018 года, но испытания не были приостановлены до ноября 2020 года.
Британское правительство ранее сообщало, что Ajax стала результатом совместных разработок британских ВС, британской оборонной компании DE&S и американской оборонной компании General Dynamics, а в ее производстве задействовано более 230 компаний.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
СМИ: Британия готова вступить в войну на Украине
Вчера, 02:37
 
