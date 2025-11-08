Рейтинг@Mail.ru
Атаковавший Курск украинский БПЛА могли начинить металлическими шариками - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/bpla-2053653637.html
Атаковавший Курск украинский БПЛА могли начинить металлическими шариками
Атаковавший Курск украинский БПЛА могли начинить металлическими шариками - РИА Новости, 08.11.2025
Атаковавший Курск украинский БПЛА могли начинить металлическими шариками
Атаковавший Курск украинский беспилотник, предположительно, был начинен поражающими элементами - металлическими шариками, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:15:00+03:00
2025-11-08T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
https://ria.ru/20251108/operatory-2053603603.html
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск
Атаковавший Курск украинский БПЛА могли начинить металлическими шариками

СК: атаковавший Курск украинский БПЛА могли начинить металлическими шариками

© AP Photo / LibkosУкраинские боевики запускают беспилотник
Украинские боевики запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские боевики запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 8 ноя - РИА Новости. Атаковавший Курск украинский беспилотник, предположительно, был начинен поражающими элементами - металлическими шариками, сообщили РИА Новости в военно-следственных органах Следственного комитета России.
Ранее в оперативном штабе Курской области сообщили о работе ПВО в небе над областным центром. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что силы ПВО сбили украинские беспилотники над Курском. На месте падения обломков БПЛА работали следователи, сотрудники полиции, саперы, МЧС и сотрудники Росгвардии, передавал корреспондент РИА Новости.
"Предположительно, БПЛА был начинен поражающими элементами в виде металлических шаров", - сообщил агентству сотрудник ведомства.
Боец с позывным Пол: Операторы БПЛА ВС России уводят дроны в сторону, когда видят мирных жителей - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Российские операторы БПЛА рассказали, как сохраняют жизни мирным жителям
Вчера, 08:29
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала