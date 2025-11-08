Атаковавший Курск украинский БПЛА могли начинить металлическими шариками

Ранее в оперативном штабе Курской области сообщили о работе ПВО в небе над областным центром. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что силы ПВО сбили украинские беспилотники над Курском. На месте падения обломков БПЛА работали следователи, сотрудники полиции, саперы, МЧС и сотрудники Росгвардии, передавал корреспондент РИА Новости.