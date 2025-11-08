https://ria.ru/20251108/bpla-2053653637.html
Атаковавший Курск украинский БПЛА могли начинить металлическими шариками
Атаковавший Курск украинский БПЛА могли начинить металлическими шариками - РИА Новости, 08.11.2025
Атаковавший Курск украинский БПЛА могли начинить металлическими шариками
Атаковавший Курск украинский беспилотник, предположительно, был начинен поражающими элементами - металлическими шариками, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:15:00+03:00
2025-11-08T14:15:00+03:00
2025-11-08T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
https://ria.ru/20251108/operatory-2053603603.html
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск
Атаковавший Курск украинский БПЛА могли начинить металлическими шариками
СК: атаковавший Курск украинский БПЛА могли начинить металлическими шариками
КУРСК, 8 ноя - РИА Новости. Атаковавший Курск украинский беспилотник, предположительно, был начинен поражающими элементами - металлическими шариками, сообщили РИА Новости в военно-следственных органах Следственного комитета России.
Ранее в оперативном штабе Курской области сообщили о работе ПВО в небе над областным центром. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что силы ПВО сбили украинские беспилотники над Курском. На месте падения обломков БПЛА работали следователи, сотрудники полиции, саперы, МЧС и сотрудники Росгвардии, передавал корреспондент РИА Новости.
"Предположительно, БПЛА был начинен поражающими элементами в виде металлических шаров", - сообщил агентству сотрудник ведомства.