Над десятью регионами за ночь сбили 79 беспилотников

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

В Саратове при атаке дронов пострадали два человека, повреждены многоквартирный жилой дом и автомобили. На месте работают экстренные службы.