Над десятью регионами за ночь сбили 79 беспилотников
Над десятью регионами за ночь сбили 79 беспилотников - РИА Новости, 08.11.2025
Над десятью регионами за ночь сбили 79 беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь 79 украинских беспилотников над десятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T07:39:00+03:00
2025-11-08T07:39:00+03:00
2025-11-08T11:25:00+03:00
