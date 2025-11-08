Рейтинг@Mail.ru
Над десятью регионами за ночь сбили 79 беспилотников - РИА Новости, 08.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 08.11.2025 (обновлено: 11:25 08.11.2025)
Над десятью регионами за ночь сбили 79 беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь 79 украинских беспилотников над десятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.11.2025
2025
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 79 украинских беспилотников над десятью российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Расчеты FPV-дронов "Днепра" уничтожили САУ и пункты управления БПЛА ВСУ
7 ноября, 05:05
Российские военные сбили:
  • 36 БПЛА — в Ростовской области;
  • десять — в Брянской;
  • девять — в Курской;
  • восемь — в Волгоградской;
  • по пять — в Белгородской области и Крыму;
  • три — в Саратовской;
  • по одному — в Воронежской, Смоленской и Орловской.
В Саратове при атаке дронов пострадали два человека, повреждены многоквартирный жилой дом и автомобили. На месте работают экстренные службы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
