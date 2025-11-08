https://ria.ru/20251108/bpla-2053587901.html
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области - РИА Новости, 08.11.2025
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области
ПВО отразила атаку беспилотников на объекты энергоинфраструктуры Волгоградской области, восстанавливается энергоснабжение, сообщил губернатор Андрей Бочаров,... РИА Новости, 08.11.2025
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
ПВО отразила атаку беспилотников на объекты энергоинфраструктуры Волгоградской области, восстанавливается энергоснабжение, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале
региональной администрации.
«
"Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области
", — говорится в сообщении.
Ремонтные службы после налета восстанавливают подачу энергии в населенных пунктах Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоанинского районов, прилегающих к ЛЭП Балашовска.
По предварительным данным, повреждений жилых домов и пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.