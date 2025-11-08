Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:25 08.11.2025 (обновлено: 02:37 08.11.2025)
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области - РИА Новости, 08.11.2025
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области
ПВО отразила атаку беспилотников на объекты энергоинфраструктуры Волгоградской области, восстанавливается энергоснабжение, сообщил губернатор Андрей Бочаров,... РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
происшествия, волгоградская область, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области

© РИА Новости / Сергей Мирный | ЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2" . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ПВО отразила атаку беспилотников на объекты энергоинфраструктуры Волгоградской области, восстанавливается энергоснабжение, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале региональной администрации.
«
"Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области", — говорится в сообщении.
Ремонтные службы после налета восстанавливают подачу энергии в населенных пунктах Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоанинского районов, прилегающих к ЛЭП Балашовска.
По предварительным данным, повреждений жилых домов и пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Упавшие на Курск обломки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Спецслужбы работают на месте падения обломков БПЛА ВСУ в Курске
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
