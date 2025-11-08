ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ПВО отразила атаку беспилотников на объекты энергоинфраструктуры Волгоградской области, восстанавливается энергоснабжение, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводятся в ПВО отразила атаку беспилотников на объекты энергоинфраструктуры Волгоградской области, восстанавливается энергоснабжение, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале региональной администрации.

« "Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области ", — говорится в сообщении.

Ремонтные службы после налета восстанавливают подачу энергии в населенных пунктах Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоанинского районов, прилегающих к ЛЭП Балашовска.

По предварительным данным, повреждений жилых домов и пострадавших нет.