Жителей Белгородской области будут информировать о БПЛА по радио - РИА Новости, 08.11.2025
07:47 08.11.2025
Жителей Белгородской области будут информировать о БПЛА по радио
Жителей Белгородской области будут информировать о БПЛА по радио
РИА Новости
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Информирование жителей об опасности атак БПЛА будут проводить в Волоконовском районе Белгородской области на частотах двух радиостанций, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Волоконовском районе на частотах двух радиостанций — "Радио Z" и "Мир Белогорья" — запустили информирование жителей об опасности атак БПЛА", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
Губернатор отметил, что подобная работа не была проведена только в Грайворонском округе, где для этого отсутствует техническая возможность после атак ВСУ.
"Постараемся в течение двух недель эту ситуацию исправить. Об этом обязательно расскажу, занимаемся этим каждый день", - заключил Гладков.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
ПВО ночью сбила 79 БПЛА ВСУ над регионами России
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
 
 
