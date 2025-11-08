Жителей Белгородской области будут информировать о БПЛА по радио

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Информирование жителей об опасности атак БПЛА будут проводить в Волоконовском районе Белгородской области на частотах двух радиостанций, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Постараемся в течение двух недель эту ситуацию исправить. Об этом обязательно расскажу, занимаемся этим каждый день", - заключил Гладков.