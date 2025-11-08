https://ria.ru/20251108/bpl-2053600227.html
Жителей Белгородской области будут информировать о БПЛА по радио
Жителей Белгородской области будут информировать о БПЛА по радио - РИА Новости, 08.11.2025
Жителей Белгородской области будут информировать о БПЛА по радио
Информирование жителей об опасности атак БПЛА будут проводить в Волоконовском районе Белгородской области на частотах двух радиостанций, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T07:47:00+03:00
2025-11-08T07:47:00+03:00
2025-11-08T07:48:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012160_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a69b266b1378fb3aff555467e6e22d2b.jpg
https://ria.ru/20251108/bespilotniki-2053599296.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012160_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dea75e1e40c48a2c9b4ddd6802810607.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Жителей Белгородской области будут информировать о БПЛА по радио
Жители Волоконовского района Белгородской области будут узнавать о БПЛА по радио