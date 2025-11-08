"Их точно не хватит". В США раскрыли уязвимость нового бомбардировщика

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон форсирует программу разработки новейших стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. На это из бюджета выделили дополнительно 4,5 миллиарда долларов. А компания-производитель Northrop Grumman планирует до конца года заключить с ВВС новые контракты. Но даже со значительными финансовыми вливаниями крайне маловероятно, что Пентагон получит много этих самолетов. О перспективах проекта — в материале РИА Новости.

Девять тонн вооружения

Новый дальний бомбардировщик американцы разрабатывают с 2014 года. Проект поручили концерну Northrop Grumman, создавшему для Пентагона стелс-ракетоносец предыдущего поколения B-2 Spirit. Собирать первый летный образец для ВВС начали в сентябре 2019-го и впервые представили широкой публике в декабре 2022 года на предприятии корпорации в Палмдейле. В сентябре 2025-го стартовали летные испытания второго прототипа B-21, в ходе которых отрабатывается интеграция вооружения и систем управления. Также на различных стадиях сборки — около десятка бомбардировщиков.

B-21 "Рейдер" выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" и внешне похож на предшественника B-2. Правда, компактнее: размах крыльев — 45 метров против 52. Подробные тактико- и летно-технические характеристики бомбардировщика не разглашались. Однако известно, что самолет дозвуковой, способен достигать максимальной скорости 0,8 Маха. Машина может взять на борт до девяти тонн вооружения — от высокоточных крылатых ракет JASSM-ER с дальностью до тысячи километров до ядерных бомб B-61 в последних модификациях.

Разработчики B-21 утверждают, что значительно понизили заметность самолета в радиолокационном диапазоне. В частности, сообщалось о неспособности его обнаружения на дальних и средних дистанциях РЛС современной российской зенитной ракетной системы C-400. Правда это или рекламный лозунг — пока не ясно. В истории еще не было примеров военного противостояния бомбардировщиков-невидимок и развитой системы ПВО. Впрочем, западные высокоточные ракеты, выполненные по технологии "стелс", российские зенитчики на Украине сбивают регулярно.

Кроме того, создатели самолета утверждают, что при его конструировании использовалась архитектура открытых систем, которая в будущем облегчит модернизацию. Машина способна действовать в информационной сети мультидоменного командования и управления Joint All-Domain Command and Control (JADC2) и располагает продвинутым искусственным интеллектом. В дальнейших планах — разработка беспилотного варианта, однако говорить о нем преждевременно. По оценкам Пентагона, B-21 станет основным стратегическим бомбардировщиком в составе ВВС США как минимум до середины текущего столетия.

Основная роль

Изначально ВВС планировали приобрести 80-100 самолетов стоимостью 550 миллионов долларов каждый с последующим возможным расширением парка до 175-200 единиц. B-21 задумывались как более дешевая замена B-2, каждый из которых обошелся американскому бюджету в миллиард долларов. Однако к 2019 году ценник подскочил до 670 миллионов, к 2021-му — до 750, а сейчас вплотную приблизился все к тому же миллиарду.

По мнению специалистов журнала The National Interest, запрос Пентагона на 100 бомбардировщиков такого типа невыполним. Издание отмечает, что B-21 обходятся не так дорого, как разработка совершенно новых технологий, но их стоимость все равно вызывает сомнения в возможности построить достаточное количество машин. К тому же есть вопросы к состоянию технологической базы. Американские эксперты считают, что Пентагон получит в лучшем случае 20-30 самолетов.

Основная роль, которая отводится этим бомбардировщикам, — сдерживание КНР. Задача "Рейдеров" в случае гипотетического конфликта — нанесение ударов вглубь материкового Китая, атака кораблей и военно-морских баз, выведение из строя ключевых объектов инфраструктуры, уничтожение пунктов дислокации войск. Работать предполагается в условиях активного противодействия ПВО. А в случае перерастания конфликта в ядерную плоскость — сброс спецбоеприпасов на стратегические цели. Все это в полной мере относится и к гипотетической войне с Россией.

Двадцати-тридцати "Рейдеров" для третьей мировой войны явно недостаточно даже в нагрузку к имеющимся двадцати B-2, учитывая, что более старые самолеты стратегической авиации уже практически отлетали свое. Так, проведенная в 2021 году проверка авиационной техники показала, что из 62 бомбардировщиков B-1 Lancer, имеющихся на вооружении, боеспособны только шесть. Машины попросту износились. В-1 выполнили тысячи боевых вылетов, в основном на Ближнем Востоке, в климатических условиях, для которых не приспособлены. В том же году конгресс США распорядился списать 17 наиболее проблемных бортов.

К 2030 году начнут массово списывать и бомбардировщики B-52, стоящие на вооружении с 1955-го. Всего построили 744 машины этого типа, на сегодняшний день в строю 72. Самолеты практически выработали ресурс.

Отложили на потом

О российском аналоге американского бомбардировщика-невидимки не слышно было уже давно. Еще в 2009 году началась проработка концепции стратегического ракетоносца нового поколения, способного в будущем заменить Ту-95 и Ту-160. Проект машины ПАК ДА (перспективный комплекс дальней авиации) был утвержден в марте 2013-го. Самолет выполнен по схеме "летающее крыло". Большой размах крыльев и особенности конструкции не позволят ракетоносцу превысить скорость звука, вместе с тем будет обеспечена пониженная заметность для радаров.

В феврале 2019 года разработчики и заказчики утвердили окончательный эскиз ПАК ДА. Все необходимые характеристики были согласованы, все контрактные документы подписаны. В 2020-м началась сборка первых опытных образцов для наземных и статических испытаний. Двигатель для перспективного самолета испытали в 2022 году.