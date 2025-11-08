Рейтинг@Mail.ru
"Их точно не хватит". В США раскрыли уязвимость нового бомбардировщика
08:00 08.11.2025 (обновлено: 08:03 08.11.2025)
"Их точно не хватит". В США раскрыли уязвимость нового бомбардировщика
"Их точно не хватит". В США раскрыли уязвимость нового бомбардировщика
Вашингтон форсирует программу разработки новейших стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. На это из бюджета выделили дополнительно 4,5 миллиарда долларов... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T08:00:00+03:00
2025-11-08T08:03:00+03:00
2025
Андрей Коц
Андрей Коц
"Их точно не хватит". В США раскрыли уязвимость нового бомбардировщика

© AP Photo / Marcio Jose SanchezПрезентация нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider
Презентация нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Презентация нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider
Андрей Коц
Андрей Коц
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон форсирует программу разработки новейших стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. На это из бюджета выделили дополнительно 4,5 миллиарда долларов. А компания-производитель Northrop Grumman планирует до конца года заключить с ВВС новые контракты. Но даже со значительными финансовыми вливаниями крайне маловероятно, что Пентагон получит много этих самолетов. О перспективах проекта — в материале РИА Новости.

Девять тонн вооружения

Новый дальний бомбардировщик американцы разрабатывают с 2014 года. Проект поручили концерну Northrop Grumman, создавшему для Пентагона стелс-ракетоносец предыдущего поколения B-2 Spirit. Собирать первый летный образец для ВВС начали в сентябре 2019-го и впервые представили широкой публике в декабре 2022 года на предприятии корпорации в Палмдейле. В сентябре 2025-го стартовали летные испытания второго прототипа B-21, в ходе которых отрабатывается интеграция вооружения и систем управления. Также на различных стадиях сборки — около десятка бомбардировщиков.
© U.S. Air ForceЭскиз бомбардировщика B-21 Raider
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© U.S. Air Force
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider
B-21 "Рейдер" выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" и внешне похож на предшественника B-2. Правда, компактнее: размах крыльев — 45 метров против 52. Подробные тактико- и летно-технические характеристики бомбардировщика не разглашались. Однако известно, что самолет дозвуковой, способен достигать максимальной скорости 0,8 Маха. Машина может взять на борт до девяти тонн вооружения — от высокоточных крылатых ракет JASSM-ER с дальностью до тысячи километров до ядерных бомб B-61 в последних модификациях.
Разработчики B-21 утверждают, что значительно понизили заметность самолета в радиолокационном диапазоне. В частности, сообщалось о неспособности его обнаружения на дальних и средних дистанциях РЛС современной российской зенитной ракетной системы C-400. Правда это или рекламный лозунг — пока не ясно. В истории еще не было примеров военного противостояния бомбардировщиков-невидимок и развитой системы ПВО. Впрочем, западные высокоточные ракеты, выполненные по технологии "стелс", российские зенитчики на Украине сбивают регулярно.
© Фото : U.S. Air ForceНовый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : U.S. Air Force
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider
Кроме того, создатели самолета утверждают, что при его конструировании использовалась архитектура открытых систем, которая в будущем облегчит модернизацию. Машина способна действовать в информационной сети мультидоменного командования и управления Joint All-Domain Command and Control (JADC2) и располагает продвинутым искусственным интеллектом. В дальнейших планах — разработка беспилотного варианта, однако говорить о нем преждевременно. По оценкам Пентагона, B-21 станет основным стратегическим бомбардировщиком в составе ВВС США как минимум до середины текущего столетия.

Основная роль

Изначально ВВС планировали приобрести 80-100 самолетов стоимостью 550 миллионов долларов каждый с последующим возможным расширением парка до 175-200 единиц. B-21 задумывались как более дешевая замена B-2, каждый из которых обошелся американскому бюджету в миллиард долларов. Однако к 2019 году ценник подскочил до 670 миллионов, к 2021-му — до 750, а сейчас вплотную приблизился все к тому же миллиарду.
© Фото : U.S. Air ForceНовый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : U.S. Air Force
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider
По мнению специалистов журнала The National Interest, запрос Пентагона на 100 бомбардировщиков такого типа невыполним. Издание отмечает, что B-21 обходятся не так дорого, как разработка совершенно новых технологий, но их стоимость все равно вызывает сомнения в возможности построить достаточное количество машин. К тому же есть вопросы к состоянию технологической базы. Американские эксперты считают, что Пентагон получит в лучшем случае 20-30 самолетов.
Основная роль, которая отводится этим бомбардировщикам, — сдерживание КНР. Задача "Рейдеров" в случае гипотетического конфликта — нанесение ударов вглубь материкового Китая, атака кораблей и военно-морских баз, выведение из строя ключевых объектов инфраструктуры, уничтожение пунктов дислокации войск. Работать предполагается в условиях активного противодействия ПВО. А в случае перерастания конфликта в ядерную плоскость — сброс спецбоеприпасов на стратегические цели. Все это в полной мере относится и к гипотетической войне с Россией.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Пентагон планирует больше инвестировать в оборонные компании
5 ноября, 01:54
Двадцати-тридцати "Рейдеров" для третьей мировой войны явно недостаточно даже в нагрузку к имеющимся двадцати B-2, учитывая, что более старые самолеты стратегической авиации уже практически отлетали свое. Так, проведенная в 2021 году проверка авиационной техники показала, что из 62 бомбардировщиков B-1 Lancer, имеющихся на вооружении, боеспособны только шесть. Машины попросту износились. В-1 выполнили тысячи боевых вылетов, в основном на Ближнем Востоке, в климатических условиях, для которых не приспособлены. В том же году конгресс США распорядился списать 17 наиболее проблемных бортов.
К 2030 году начнут массово списывать и бомбардировщики B-52, стоящие на вооружении с 1955-го. Всего построили 744 машины этого типа, на сегодняшний день в строю 72. Самолеты практически выработали ресурс.

Отложили на потом

О российском аналоге американского бомбардировщика-невидимки не слышно было уже давно. Еще в 2009 году началась проработка концепции стратегического ракетоносца нового поколения, способного в будущем заменить Ту-95 и Ту-160. Проект машины ПАК ДА (перспективный комплекс дальней авиации) был утвержден в марте 2013-го. Самолет выполнен по схеме "летающее крыло". Большой размах крыльев и особенности конструкции не позволят ракетоносцу превысить скорость звука, вместе с тем будет обеспечена пониженная заметность для радаров.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Пентагон дал разрешение на передачу Украине ракет Tomahawk, сообщил CNN
31 октября, 20:25
В феврале 2019 года разработчики и заказчики утвердили окончательный эскиз ПАК ДА. Все необходимые характеристики были согласованы, все контрактные документы подписаны. В 2020-м началась сборка первых опытных образцов для наземных и статических испытаний. Двигатель для перспективного самолета испытали в 2022 году.
Больше новостей об этом проекте в открытых источниках нет. Не исключено, что его было решено "сдвинуть вправо". Впрочем, этот вопрос пока нельзя назвать критичным. В российской авиации хватает стратегических ракетоносцев, способных решать задачи ядерного сдерживания.
 
БезопасностьВ миреСШАКитайУкраинаМинистерство обороны СШАNorthrop GrummanB-21 (стратегический бомбардировщик)B-52B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
 
 
