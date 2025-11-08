https://ria.ru/20251108/bespilotniki-2053595347.html
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 08.11.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку украинских БПЛА в шести районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 08.11.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в шести районах Ростовской области