ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 08.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 08.11.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку украинских БПЛА в шести районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
куйбышевский район
юрий слюсарь
ростовская область
куйбышевский район
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
безопасность, ростовская область, куйбышевский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Куйбышевский район, Юрий Слюсарь
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в шести районах Ростовской области

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ПВО отразила атаку украинских БПЛА в шести районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Этой ночью в Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Вид на вечерний город Саратов
На фоне атаки БПЛА в Саратове пострадал человек
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьКуйбышевский районЮрий Слюсарь
 
 
