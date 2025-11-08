Рейтинг@Mail.ru
Спецслужбы работают на месте падения обломков БПЛА ВСУ в Курске
08.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:11 08.11.2025 (обновлено: 03:51 08.11.2025)
Спецслужбы работают на месте падения обломков БПЛА ВСУ в Курске
Специальные службы работают на месте падения обломков украинского беспилотника в Курске, проводится подомовой обход, сообщают местные власти. РИА Новости, 08.11.2025
КУРСК, 8 ноя - РИА Новости. Специальные службы работают на месте падения обломков украинского беспилотника в Курске, проводится подомовой обход, сообщают местные власти.
Ранее в оперативном штабе Курской области сообщалось о работе ПВО в небе над областным центром. Губернатор региона Александр Хинштейн после сообщал, что силы ПВО сбили украинские беспилотники над Курском.
Как передает корреспондент РИА Новости, в небе над городом было слышно более десяти взрывов. На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники полиции, саперы, МЧС и сотрудники Росгвардии, проводится подомовой обход.
Как сообщает глава города Курска Евгений Маслов, украинские беспилотники были уничтожены над Железнодорожным округом.
"В Курске успешно отработала наша система ПВО. Ребята уничтожили беспилотники ВСУ в Железнодорожном округе. Повреждены несколько частных домов. На месте работают спецслужбы. По поручению губернатора Александра Хинштейна, как и прежде, после того, как специалисты все обследуют, проведем подомовой обход, зафиксируем все повреждения и окажем помощь", - сообщил Маслов в своем Telegram-канале.
В Херсонской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Вчера, 23:07
