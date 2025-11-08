https://ria.ru/20251108/bespilotniki-2053587176.html
Спецслужбы работают на месте падения обломков БПЛА ВСУ в Курске
Спецслужбы работают на месте падения обломков БПЛА ВСУ в Курске - РИА Новости, 08.11.2025
Спецслужбы работают на месте падения обломков БПЛА ВСУ в Курске
Специальные службы работают на месте падения обломков украинского беспилотника в Курске, проводится подомовой обход, сообщают местные власти. РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
курск
курская область
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
Спецслужбы работают на месте падения обломков БПЛА ВСУ в Курске
На месте падения обломков украинского беспилотника в Курске работают спецслужбы