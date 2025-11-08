Рейтинг@Mail.ru
На фоне атаки БПЛА в Саратове пострадал человек - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:15 08.11.2025 (обновлено: 05:49 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/bespilotnik-2053592380.html
На фоне атаки БПЛА в Саратове пострадал человек
На фоне атаки БПЛА в Саратове пострадал человек - РИА Новости, 08.11.2025
На фоне атаки БПЛА в Саратове пострадал человек
Один человек пострадал в Саратове, где ранее объявили опасность атаки БПЛА, об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T04:15:00+03:00
2025-11-08T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
саратовская область
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112803/95/1128039581_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_108a57be2c866950b987dfe87b4df116.jpg
https://ria.ru/20251108/bpla-2053587901.html
саратов
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112803/95/1128039581_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50cc290b63332e2f8567f8a24cc37e1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Саратовская область, Роман Бусаргин
На фоне атаки БПЛА в Саратове пострадал человек

Бусаргин: при атаке беспилотника в Саратове предварительно пострадал человек

© РИА Новости / Андрей Васильев | Перейти в медиабанкВид на вечерний город Саратов
Вид на вечерний город Саратов - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в медиабанк
Вид на вечерний город Саратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Один человек пострадал в Саратове, где ранее объявили опасность атаки БПЛА, об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«
"Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы", — написал Бусаргин в Telegram-канале.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области
02:25
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала