На фоне атаки БПЛА в Саратове пострадал человек
На фоне атаки БПЛА в Саратове пострадал человек - РИА Новости, 08.11.2025
На фоне атаки БПЛА в Саратове пострадал человек
Один человек пострадал в Саратове, где ранее объявили опасность атаки БПЛА, об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
саратовская область
роман бусаргин
саратов
саратовская область
