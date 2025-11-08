На фоне атаки БПЛА в Саратове пострадал человек

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Один человек пострадал в Саратове, где ранее объявили опасность атаки БПЛА, об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.