Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели
Силы ПВО сбили воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.11.2025
