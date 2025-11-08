Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/belgorod-2053706872.html
Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели
Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели - РИА Новости, 08.11.2025
Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели
Силы ПВО сбили воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T19:54:00+03:00
2025-11-08T19:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025150_0:66:3060:1787_1920x0_80_0_0_bb426cf3eccdb349f1a60a314b21d155.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025150_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_611a1f7c24e4822eb8a3fd566903b02c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели

Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, сбиты воздушные цели

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Силы ПВО сбили воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты воздушные цели. Предварительно, пострадавших нет", - написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, в Белгороде в результате падения обломков БПЛА загорелись несколько гаражей, пожарные расчёты занимаются ликвидацией возгорания.
"Информация о последствиях уточняется", - добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала