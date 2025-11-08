В Бельгии впервые призвали 17-летних пройти добровольную военную службу

https://ria.ru/20251108/belgija-2053715132.html
БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Минобороны Бельгии направило 149 тысячам 17-летних письма с предложением вступить в армию и пройти добровольную военную службу, заявил глава министерства Тео Франкен.
«
"Вчера было отправлено 149 тысяч писем. Всех 17-летних жителей страны призывают заинтересоваться службой в армии в целом и особенно добровольным военным годом", - говорится в публикации главы МО в соцсети X.
Франкен
22 августа заявил, что Бельгия
вновь введет добровольную военную службу, чтобы подготовить население к возможным конфликтам высокой интенсивности.
После приостановки обязательной военной службы в 1994 году в Бельгии сохранилась возможность добровольного вступления в армию. Однако добровольная служба не носила массового или централизованного характера и предоставляла отдельным гражданам возможность проходить военную подготовку, заключать контракты на определенный срок или становиться резервистами. Эта система служила дополнением к профессиональной армии и не предусматривала ежегодного набора определенного числа молодых людей.