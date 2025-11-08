В Бельгии впервые призвали 17-летних пройти добровольную военную службу

"Вчера было отправлено 149 тысяч писем. Всех 17-летних жителей страны призывают заинтересоваться службой в армии в целом и особенно добровольным военным годом", - говорится в публикации главы МО в соцсети X.

После приостановки обязательной военной службы в 1994 году в Бельгии сохранилась возможность добровольного вступления в армию. Однако добровольная служба не носила массового или централизованного характера и предоставляла отдельным гражданам возможность проходить военную подготовку, заключать контракты на определенный срок или становиться резервистами. Эта система служила дополнением к профессиональной армии и не предусматривала ежегодного набора определенного числа молодых людей.