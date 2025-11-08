Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии впервые призвали 17-летних пройти добровольную военную службу
20:53 08.11.2025
В Бельгии впервые призвали 17-летних пройти добровольную военную службу
Минобороны Бельгии направило 149 тысячам 17-летних письма с предложением вступить в армию и пройти добровольную военную службу, заявил глава министерства Тео... РИА Новости, 08.11.2025
в мире
бельгия
тео франкен
бельгия
в мире, бельгия, тео франкен
В мире, Бельгия, Тео Франкен
В Бельгии впервые призвали 17-летних пройти добровольную военную службу

Минобороны Бельгии отправило 149 тысяч писем с предложением вступить в армию

© Flickr / Jeremy BurginФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Flickr / Jeremy Burgin
Флаг Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Минобороны Бельгии направило 149 тысячам 17-летних письма с предложением вступить в армию и пройти добровольную военную службу, заявил глава министерства Тео Франкен.
«
"Вчера было отправлено 149 тысяч писем. Всех 17-летних жителей страны призывают заинтересоваться службой в армии в целом и особенно добровольным военным годом", - говорится в публикации главы МО в соцсети X.
Франкен 22 августа заявил, что Бельгия вновь введет добровольную военную службу, чтобы подготовить население к возможным конфликтам высокой интенсивности.
После приостановки обязательной военной службы в 1994 году в Бельгии сохранилась возможность добровольного вступления в армию. Однако добровольная служба не носила массового или централизованного характера и предоставляла отдельным гражданам возможность проходить военную подготовку, заключать контракты на определенный срок или становиться резервистами. Эта система служила дополнением к профессиональной армии и не предусматривала ежегодного набора определенного числа молодых людей.
Бельгийский флаг - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Бельгии заявили о невыносимом лицемерии ЕС из-за Украины
14 апреля, 21:06
 
