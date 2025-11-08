https://ria.ru/20251108/aziya-2053702066.html
Россия обеспокоена ростом дестабилизации в Азии, заявил Колокольцев
Россию беспокоят попытки коллективного Запада запустить процесс милитаризации азиатского пространства, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 08.11.2025
Россия обеспокоена ростом дестабилизации в Азии, заявил Колокольцев
