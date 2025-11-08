Рейтинг@Mail.ru
Россия обеспокоена ростом дестабилизации в Азии, заявил Колокольцев - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 08.11.2025 (обновлено: 19:22 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/aziya-2053702066.html
Россия обеспокоена ростом дестабилизации в Азии, заявил Колокольцев
Россия обеспокоена ростом дестабилизации в Азии, заявил Колокольцев - РИА Новости, 08.11.2025
Россия обеспокоена ростом дестабилизации в Азии, заявил Колокольцев
Россию беспокоят попытки коллективного Запада запустить процесс милитаризации азиатского пространства, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T19:13:00+03:00
2025-11-08T19:22:00+03:00
россия
таиланд
владимир колокольцев
в мире
азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783697888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccfde06ffd13d98d56dc79b209299055.jpg
https://ria.ru/20251108/kitay-2053595849.html
россия
таиланд
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783697888_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7862ae92440bdf4f5e85b575e0979f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таиланд, владимир колокольцев, в мире, азия
Россия, Таиланд, Владимир Колокольцев, В мире, Азия
Россия обеспокоена ростом дестабилизации в Азии, заявил Колокольцев

Колокольцев: Россию беспокоят попытки Запада запустить милитаризацию Азии

© Фото : U.S. NavyАвианосец США в Японском море
Авианосец США в Японском море - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : U.S. Navy
Авианосец США в Японском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россию беспокоят попытки коллективного Запада запустить процесс милитаризации азиатского пространства, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Российскую сторону беспокоят попытки коллективного Запада запустить процесс милитаризации азиатского пространства. Позиция российской стороны также категорична: это недопустимо, наоборот, нужно объединять наши усилия перед современными вызовами, больше сотрудничать, чем милитаризировать", - сказал Колокольцев в эфире телеканала "Россия 24", подводя итоги 43-й конференции АСЕАНАПОЛ, прошедшей в Таиланде.
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Китай сделал ЕС серьезное представление из-за Тайваня
Вчера, 05:54
 
РоссияТаиландВладимир КолокольцевВ миреАзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала