Католикос всех армян отправился с визитом в Индию
Католикос всех армян отправился с визитом в Индию - РИА Новости, 08.11.2025
Католикос всех армян отправился с визитом в Индию
Католикос всех армян Гарегин II отправился в субботу с визитом в Индию, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви... РИА Новости, 08.11.2025
ЕРЕВАН, 8 ноя - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II отправился в субботу с визитом в Индию, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
"Его Святейшество Гарегин II
, верховный патриарх и католикос всех армян, отправился 8 ноября с патриаршим визитом в Индию
, где проведет встречи с попечителями церкви Святого Назарета в Калькутте, а также с руководством и преподавательским составом Армянской филантропической семинарии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи будут обсуждены вопросы, связанные с деятельностью семинарии.
Католикоса всех армян сопровождают член конгрегации Святого Эчмиадзина архиепископ Айказун Наджарян, глава Арцахской епархии ААЦ епископ Врданес Абрамян и полномочный представитель главы Армянской церкви иеромонах Григор Минасян.
Армянская церковь Святого Назарета была основана в Калькутте в 1708 году. Там же действует Армянская филантропическая семинария, созданная в 1821 году.
В XVIII веке Индия стала одним из культурных центров для Армении
. В частности, в 1794-1796 годах в Мадрасе издавалось первое в мире армянское периодическое издание "Аздарар", в 1773 году в мадрасской типографии Шаамира Шаамиряна был издан труд "Западня честолюбия" - прототип армянской конституции.