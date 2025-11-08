Католикос всех армян отправился с визитом в Индию

ЕРЕВАН, 8 ноя - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II отправился в субботу с визитом в Индию, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

"Его Святейшество Гарегин II , верховный патриарх и католикос всех армян, отправился 8 ноября с патриаршим визитом в Индию , где проведет встречи с попечителями церкви Святого Назарета в Калькутте, а также с руководством и преподавательским составом Армянской филантропической семинарии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи будут обсуждены вопросы, связанные с деятельностью семинарии.

Католикоса всех армян сопровождают член конгрегации Святого Эчмиадзина архиепископ Айказун Наджарян, глава Арцахской епархии ААЦ епископ Врданес Абрамян и полномочный представитель главы Армянской церкви иеромонах Григор Минасян.

Армянская церковь Святого Назарета была основана в Калькутте в 1708 году. Там же действует Армянская филантропическая семинария, созданная в 1821 году.