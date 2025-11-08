Рейтинг@Mail.ru
Арестованный в Москве за финансирование "Артподготовки"* социально опасен
03:21 08.11.2025
Арестованный в Москве за финансирование "Артподготовки"* социально опасен
Арестованный в Москве за финансирование "Артподготовки"* социально опасен
Следствие считает социально опасным уроженца Узбекистана Евгения Цоя**, арестованного в Москве за финансирование запрещенной в РФ экстремистской и... РИА Новости, 08.11.2025
Арестованный в Москве за финансирование "Артподготовки"* социально опасен

Арестованный в Москве за финансирование "Артподготовки" Цой социально опасен

Наручники на руках
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Следствие считает социально опасным уроженца Узбекистана Евгения Цоя**, арестованного в Москве за финансирование запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"*, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, Цой** был задержан в Москве 5 августа, ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и по решению суда поместили в СИЗО. На имущество Цоя**, который имеет российское гражданство и владеет в России квартирой, наложен арест. Как следует из документов, дело касается событий 2022 года, связанных с переводом денег "Артподготовке"*. Фигурант вину не признал.
Суд - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Арестованный за донат "Артподготовке"* заявил, что не переводил им деньги
02:43
"Характер и обстоятельства совершенного обвиняемым преступления, приведенные сведения о его личности в совокупности свидетельствуют о том, что Цой** социально опасен", - приводится позиция следователя в материалах.
Уточняется, что Цой** в рамках дела прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу.
Цой** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
По данным ФСБ, "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект были созданы иноагентом Вячеславом Мальцевым*** "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева*** было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.
* запрещенная в РФ экстремистская организация
** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
*** признан иноагентом
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
У арестованного в Москве уроженца Узбекистана прошли обыски
5 октября, 04:35
 
