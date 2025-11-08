Арестованный в Москве за финансирование "Артподготовки"* социально опасен

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Следствие считает социально опасным уроженца Узбекистана Евгения Цоя**, арестованного в Москве за финансирование запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"*, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

"Характер и обстоятельства совершенного обвиняемым преступления, приведенные сведения о его личности в совокупности свидетельствуют о том, что Цой** социально опасен", - приводится позиция следователя в материалах.