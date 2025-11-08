В России разработали новый метод выявления антител к энтеровирусу

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора разработали новый метод выявления антител к энтеровирусу Echovirus 30, который может вызывать различные заболевания - от простуды до более серьезных инфекций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Специалисты Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора разработали и получили патент на изобретение "Способ выявления антител к рекомбинантным белкам VP1, VP2 и VP3 Echovirus 30", - рассказали в пресс-службе.

Такие энтеровирусы, как Echovirus 30, могут вызывать различные заболевания - от простуды до более серьезных инфекций, уточнили в ведомстве. Чтобы понять, есть ли у человека иммунитет к этому вирусу, нужно выявить антитела в его крови.

"Как работает новый метод: в лаборатории берут образцы крови и проверяют их на наличие антител к вирусу. Для этого используют специальные белки вируса (VP1, VP2 и VP3). Если в крови есть антитела, это показывает, что человек либо переболел вирусом, либо был вакцинирован", - пояснили в пресс-службе.

Новый метод поможет понять, насколько хорошо люди защищены от вируса, добавили в Роспотребнадзоре. Также благодаря нему ученые смогут оценить, насколько эффективно работают вакцины. Еще этот метод поможет проводить исследования о распространении вируса среди населения.