В России разработали новый метод выявления антител к энтеровирусу
2025-11-08T05:15:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора разработали новый метод выявления антител к энтеровирусу Echovirus 30, который может вызывать различные заболевания - от простуды до более серьезных инфекций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Специалисты Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора
разработали и получили патент на изобретение "Способ выявления антител к рекомбинантным белкам VP1, VP2 и VP3 Echovirus 30", - рассказали в пресс-службе.
Такие энтеровирусы, как Echovirus 30, могут вызывать различные заболевания - от простуды до более серьезных инфекций, уточнили в ведомстве. Чтобы понять, есть ли у человека иммунитет к этому вирусу, нужно выявить антитела в его крови.
"Как работает новый метод: в лаборатории берут образцы крови и проверяют их на наличие антител к вирусу. Для этого используют специальные белки вируса (VP1, VP2 и VP3). Если в крови есть антитела, это показывает, что человек либо переболел вирусом, либо был вакцинирован", - пояснили в пресс-службе.
Новый метод поможет понять, насколько хорошо люди защищены от вируса, добавили в Роспотребнадзоре. Также благодаря нему ученые смогут оценить, насколько эффективно работают вакцины. Еще этот метод поможет проводить исследования о распространении вируса среди населения.
"С помощью этого нового метода становится возможным следить за состоянием здоровья населения и принимать меры для предотвращения распространения вирусов. Это может помочь защитить людей от инфекций и улучшить здоровье общества в целом", - сообщили в пресс-службе.