Анохин встретился с участником программы "Герои СВОего времени. Смоленск"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Участники образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" получают постоянную поддержку со стороны опытных наставников, которые помогают ветеранам СВО сделать первые шаги в новой профессиональной сфере, передают свой опыт и поддерживают их в период адаптации, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Анохин в качестве наставника провел встречу со своим подопечным Александром Тихоновым - офицером-зенитчиком, награжденным Медалью Жукова за проявленные мужество и доблесть. После ранения Александр вернулся к гражданской жизни, в июле успешно завершил обучение в МГИМО по направлению "Развитие территорий и инфраструктура городского хозяйства".

"Обсудили вопросы трудоустройства, социальной поддержки и участия ветеранов СВО в общественной жизни региона. Вместе определили направления, в которых Александр сможет реализовать свой потенциал. Говорили о возможных проектах, где его знания и военный опыт будут особенно востребованы", - написал губернатор.

Он напомнил, что программа "Герои СВОего времени. Смоленск" реализуется по поручению президента России Владимира Путина и является продолжением федерального проекта "Время героев". Она направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО.