Анохин встретился с участником программы "Герои СВОего времени. Смоленск"
Анохин встретился с участником программы "Герои СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 08.11.2025
Анохин встретился с участником программы "Герои СВОего времени. Смоленск"
Участники образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" получают постоянную поддержку со стороны опытных наставников, которые помогают ветеранам... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T15:27:00+03:00
2025-11-08T15:27:00+03:00
2025-11-08T15:27:00+03:00
смоленская область
василий анохин
сво
Анохин встретился с участником программы "Герои СВОего времени. Смоленск"
В программе "Герои СВОего времени. Смоленск" работают опытные наставники
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Участники образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" получают постоянную поддержку со стороны опытных наставников, которые помогают ветеранам СВО сделать первые шаги в новой профессиональной сфере, передают свой опыт и поддерживают их в период адаптации, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Анохин в качестве наставника провел встречу со своим подопечным Александром Тихоновым - офицером-зенитчиком, награжденным Медалью Жукова за проявленные мужество и доблесть. После ранения Александр вернулся к гражданской жизни, в июле успешно завершил обучение в МГИМО по направлению "Развитие территорий и инфраструктура городского хозяйства".
"Обсудили вопросы трудоустройства, социальной поддержки и участия ветеранов СВО в общественной жизни региона. Вместе определили направления, в которых Александр сможет реализовать свой потенциал. Говорили о возможных проектах, где его знания и военный опыт будут особенно востребованы", - написал губернатор.
Он напомнил, что программа "Герои СВОего времени. Смоленск" реализуется по поручению президента России Владимира Путина и является продолжением федерального проекта "Время героев". Она направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО.
"Понимаю, насколько важно создавать условия, в которых наши защитники могут раскрыть свой потенциал и применить его в мирной жизни", - подчеркнул Анохин.