Анохин встретился с участником программы "Герои СВОего времени. Смоленск"
Смоленская область
Смоленская область
 
15:27 08.11.2025
Анохин встретился с участником программы "Герои СВОего времени. Смоленск"
Анохин встретился с участником программы "Герои СВОего времени. Смоленск"
Участники образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" получают постоянную поддержку со стороны опытных наставников, которые помогают ветеранам...
2025
василий анохин, сво
Смоленская область, Василий Анохин, СВО
Анохин встретился с участником программы "Герои СВОего времени. Смоленск"

В программе "Герои СВОего времени. Смоленск" работают опытные наставники

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Участники образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" получают постоянную поддержку со стороны опытных наставников, которые помогают ветеранам СВО сделать первые шаги в новой профессиональной сфере, передают свой опыт и поддерживают их в период адаптации, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Анохин в качестве наставника провел встречу со своим подопечным Александром Тихоновым - офицером-зенитчиком, награжденным Медалью Жукова за проявленные мужество и доблесть. После ранения Александр вернулся к гражданской жизни, в июле успешно завершил обучение в МГИМО по направлению "Развитие территорий и инфраструктура городского хозяйства".
"Обсудили вопросы трудоустройства, социальной поддержки и участия ветеранов СВО в общественной жизни региона. Вместе определили направления, в которых Александр сможет реализовать свой потенциал. Говорили о возможных проектах, где его знания и военный опыт будут особенно востребованы", - написал губернатор.
Он напомнил, что программа "Герои СВОего времени. Смоленск" реализуется по поручению президента России Владимира Путина и является продолжением федерального проекта "Время героев". Она направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО.
"Понимаю, насколько важно создавать условия, в которых наши защитники могут раскрыть свой потенциал и применить его в мирной жизни", - подчеркнул Анохин.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Новый пункт размещения контрактников открыли в Смоленской области
31 октября, 13:10
 
Смоленская областьВасилий АнохинСВО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
