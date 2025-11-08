https://ria.ru/20251108/aeroport-2053728246.html
Вильнюсский аэропорт вновь открылся после приостановки из-за аэростатов
Вильнюсский аэропорт вновь открылся после приостановки из-за аэростатов - РИА Новости, 08.11.2025
Вильнюсский аэропорт вновь открылся после приостановки из-за аэростатов
Аэропорт Вильнюса возобновил полеты после их приостановки из-за информации о движении одного или более аэростатов в его направлении. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T23:54:00+03:00
2025-11-08T23:54:00+03:00
2025-11-08T23:54:00+03:00
в мире
вильнюс
россия
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985519765_0:331:3052:2048_1920x0_80_0_0_686cebafd0f8fa87997e69cf0b241c65.jpg
https://ria.ru/20251025/aeroport-2050624490.html
вильнюс
россия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985519765_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_d621ffa9da09096fe8bfa3b13abcdd46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вильнюс, россия, литва
В мире, Вильнюс, Россия, Литва
Вильнюсский аэропорт вновь открылся после приостановки из-за аэростатов
Вильнюсский аэропорт возобновил работу после приостановки из-за аэростатов