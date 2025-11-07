Рейтинг@Mail.ru
Mitsubishi зарегистрировала два товарных знака в России - РИА Новости, 07.11.2025
11:11 07.11.2025
Mitsubishi зарегистрировала два товарных знака в России
Mitsubishi зарегистрировала два товарных знака в России
Mitsubishi смогла зарегистрировать в России два товарных знака для марок автомобилей Pajero и Attrage до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив базу... РИА Новости, 07.11.2025
Mitsubishi зарегистрировала два товарных знака в России

Роспатент: Mitsubishi зарегистрировала в РФ товарные знаки Pajero и Attrage

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Mitsubishi смогла зарегистрировать в России два товарных знака для марок автомобилей Pajero и Attrage до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Согласно документам, заявки были поданы в апреле 2025 года, в ноябре компания смогла зарегистрировать товарные знаки со сроком действия в России до 2035 года.
Теперь Mitsubishi может производить и продавать в России транспортные средства марок Pajero и Attrage.
Google зарегистрировал в России товарный знак ИИ-сервиса
