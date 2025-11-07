https://ria.ru/20251107/znak-2053370250.html
Mitsubishi зарегистрировала два товарных знака в России
Mitsubishi смогла зарегистрировать в России два товарных знака для марок автомобилей Pajero и Attrage до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив базу... РИА Новости, 07.11.2025
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
