Песков оценил идею полного запрета продажи вейпов в России

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея полного запрета продажи вейпов в России должна обсуждаться экспертами и в парламенте, но глава государства Владимир Путин подтвердил, что она заслуживает внимания.