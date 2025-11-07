Рейтинг@Mail.ru
"Крупнейшая операция". На Западе раскрыли, что ЕС задумал против России - РИА Новости, 07.11.2025
15:22 07.11.2025
"Крупнейшая операция". На Западе раскрыли, что ЕС задумал против России
"Крупнейшая операция". На Западе раскрыли, что ЕС задумал против России
Так называемая "российская угроза" — не что иное, как предлог для милитаризации Европы, написал журналист Томас Фази в соцсети X. РИА Новости, 07.11.2025
"Крупнейшая операция". На Западе раскрыли, что ЕС задумал против России

Фази: на Западе лгут о "российской угрозе", чтобы оправдать милитаризацию Европы

© Фото : U.S. Army / Elena BaladelliТанки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва
Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : U.S. Army / Elena Baladelli
Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Так называемая "российская угроза" — не что иное, как предлог для милитаризации Европы, написал журналист Томас Фази в соцсети X.
"То, что мы наблюдаем, является одной из крупнейших психологических операций в новейшей истории, направленной на нормализацию совершенно ложного представления о том, что Россия ведет войну в Европе, и, следовательно, на оправдание тотальной милитаризации континента", — считает Фази.
Журналист напомнил о недавних инцидентах с БПЛА, которые были замечены в воздушном пространстве некоторых европейских государств, и голословные обвинения в адрес России.
"Это происходит по всей Европе: постоянные сообщения о якобы имевших место — но совершенно неподтвержденных, а во многих случаях и полностью сфабрикованных — "наблюдениях российских беспилотников", — написал Фази.
В Москве не раз заявляли, что ни одна из европейских стран не привела никаких доказательств причастности России к инцидентам с беспилотниками. Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что все инциденты с БПЛА служат только желанию европейских лидеров раздуть антироссийские настроения и создать повод для увеличения военных бюджетов. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию, подчеркивал, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах ЕС и странах НАТО.
В миреРоссияЕвропаМоскваСергей ЛавровВладимир ПутинЕвросоюзМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"НАТО
 
 
