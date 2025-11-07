"Крупнейшая операция". На Западе раскрыли, что ЕС задумал против России

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Так называемая "российская угроза" — не что иное, как предлог для милитаризации Европы, написал журналист Томас Фази в соцсети X.
Журналист напомнил о недавних инцидентах с БПЛА, которые были замечены в воздушном пространстве некоторых европейских государств, и голословные обвинения в адрес России.
"Это происходит по всей Европе: постоянные сообщения о якобы имевших место — но совершенно неподтвержденных, а во многих случаях и полностью сфабрикованных — "наблюдениях российских беспилотников", — написал Фази.
В Москве не раз заявляли, что ни одна из европейских стран не привела никаких доказательств причастности России к инцидентам с беспилотниками. Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что все инциденты с БПЛА служат только желанию европейских лидеров раздуть антироссийские настроения и создать повод для увеличения военных бюджетов. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию, подчеркивал, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах ЕС и странах НАТО.