"Напуганы до смерти". Запад сделал откровенное признание о Зеленском

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Произвол киевских властей не скрывают даже официальные структуры Евросоюза. Проблем на Украине все больше, а оправдываться за них все сложнее. Зеленский для западных СМИ превращается в обыкновенного диктатора, пытающегося арестами и уголовными делами не допустить протестов. Чего испугались в Киеве — в материале РИА Новости.

Европейская иллюзия

отчете о текущей ситуации на Украине Еврокомиссия (ЕК) признала факты незаконных арестов, жестокость полиции, пытки. Уже заведено семь сотен дел против киевских властей, которые находятся под надзором Совета Европы. В Брюсселе выразили обеспокоенность тем, что в стране до сих пор не пресекли массовые нарушения прав человека, и призвали устранить "системные и структурные проблемы".

© AP Photo / Felipe Dana Мужчина, задержанный во время рейда СБУ в Харькове © AP Photo / Felipe Dana Мужчина, задержанный во время рейда СБУ в Харькове

Обратили внимание и на "политизированность" генпрокурора, и на попытку офиса Зеленского взять под контроль Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) минувшим летом.

А ситуация с НАБУ как раз обострилась. На днях прокуроры в сопровождении спецназа вломились с обыском в дом одного из детективов без санкции суда. Подозрения не предъявили, но силу применили.

Как выяснилось, при расследовании коррупции в Генеральной прокуратуре сотрудник НАБУ организовал слежку за зданием ведомства. Там возмутились, что их заранее не уведомили.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отмечает: пока серьезных предупреждений от европейских союзников, как в случае попыток подчинить НАБУ, не было. Значит, ничего особенного не произойдет.

"С 2014-го было множество докладов по линии ООН и ОБСЕ со схожими претензиями к Украине. И никаких последствий. В Киеве прекрасно понимают, что им все сойдет с рук", — пояснил он в беседе с РИА Новости.

В то же время Брюсселю необходимо сообщать о нарушениях прав человека даже на Украине для сохранения иллюзии демократичности и либеральности Евросоюза.

"Есть бюрократический аппарат, перед которым стоит задача мониторить конкретную страну. Там достаточно ответственно подходят к порученному делу. То есть собирают информацию из открытых источников или работают "на земле". Санкции за нарушения были бы логичными. Но в условиях сложившейся политической конъюнктуры на это просто закроют глаза. Так действуют западные двойные стандарты", — подчеркивает политолог.

Первобытный страх

А Зеленский выискивает козлов отпущения — ведь поводов для недовольства у населения с каждым днем все больше. Особенно, уточняет Politico, в связи с перебоями в энергоснабжении.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Обесточенный жилой район в Киеве © AP Photo / Evgeniy Maloletka Обесточенный жилой район в Киеве

Замглавы энергетического комитета Рады Олег Семинский назвал нынешний отопительный сезон самым тяжелым для Украины. Властям, по его словам, нужно быть готовыми к "сверхкритическим ситуациям".

Издание, ссылаясь на осведомленный источник, пишет, что некая "украинская оппозиция" собирается выдвинуть Зеленскому обвинения. Дескать, "он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности" и не допустить длительных отключений электроэнергии и отопления.

Власти перекладывают ответственность на находящегося под следствием экс-главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Якобы он проворовался и из-за этого все беды.

© Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсети Владимир Кудрицкий © Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсети Владимир Кудрицкий

Свою отставку, против которой также выступал Евросоюз, Кудрицкий объяснял "централизацией власти" — внутренней политикой Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. И за судебным преследованием стоит Банковая, уверен он.

"Я не могу назвать ни одной другой институции в этой стране, кроме офиса (Зеленского. — Прим. ред.), которая могла бы скоординировать и заказать таким образом это обвинение", — сказал бывший чиновник.

И добавил: власти "до смерти напуганы" возможной реакцией украинцев на зимние блэкауты. Хотя сами виноваты: не отреагировали вовремя на его план децентрализации генерации электроэнергии, который он представил Зеленскому еще три года назад.

Закономерный итог

Нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий полагает, что президентская администрация готовится к вероятным выборам в следующем году — в случае прекращения огня — и старается "очистить поле от конкурентов", в том числе посредством уголовных дел.

Это грозит и ему самому. Как установил украинский журналист Сергей Иванов, в 2015-м Княжицкий разыскивался Интерполом по запросу Камбоджи за изнасилование несовершеннолетней. Тогда близкого соратника Петра Порошенко* одним звонком "отмазал" глава МВД Арсен Аваков*. Теперь офис генпрокурора может припомнить об этом.

Сам Порошенко* допускает, что укрепление личной власти Зеленского послужит Западу поводом для отказа от помощи Киеву.

"Когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это дает аргументы тем, кто находится за рубежом, <...> оспаривать поддержку Украины", — предостерег он.

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов не расследовал коррупцию и не критиковал киевский режим. Тем не менее после увольнения под надуманным предлогом он, как и Крутицкий, оказался под домашним арестом. Обвинили в халатности, из-за которой погибли несколько одесситов во время недавнего наводнения.

"О существовании реальной украинской оппозиции говорить сложно. Труханова убрали, потому что он для Киева был недостаточно националистом. В целом на Украине до реальных посадок дело доходит редко", — указывает политолог Александр Дудчак.

Кадровые перестановки связаны прежде всего с тем, что делиться "остатками пирога" Банковая предпочитает с наиболее лояльными людьми, уточняет он. А за счет опальных Зеленский выгораживает себя перед населением и Западом. Репрессивная сущность киевского режима была предопределена сразу после госпереворота 2014-го. Европейцев это не удивляет — они знали, что так и будет.