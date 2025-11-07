Рейтинг@Mail.ru
"Напуганы до смерти". Запад сделал откровенное признание о Зеленском
08:00 07.11.2025
"Напуганы до смерти". Запад сделал откровенное признание о Зеленском
Произвол киевских властей не скрывают даже официальные структуры Евросоюза. Проблем на Украине все больше, а оправдываться за них все сложнее. Зеленский для... РИА Новости, 07.11.2025
"Напуганы до смерти". Запад сделал откровенное признание о Зеленском

Денисов: ЕС использует двойные стандарты, говоря о правах человека на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Произвол киевских властей не скрывают даже официальные структуры Евросоюза. Проблем на Украине все больше, а оправдываться за них все сложнее. Зеленский для западных СМИ превращается в обыкновенного диктатора, пытающегося арестами и уголовными делами не допустить протестов. Чего испугались в Киеве — в материале РИА Новости.

Европейская иллюзия

В отчете о текущей ситуации на Украине Еврокомиссия (ЕК) признала факты незаконных арестов, жестокость полиции, пытки. Уже заведено семь сотен дел против киевских властей, которые находятся под надзором Совета Европы. В Брюсселе выразили обеспокоенность тем, что в стране до сих пор не пресекли массовые нарушения прав человека, и призвали устранить "системные и структурные проблемы".
© AP Photo / Felipe DanaМужчина, задержанный во время рейда СБУ в Харькове
Мужчина, задержанный во время рейда СБУ в Харькове. 18 апреля 2022 года - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина, задержанный во время рейда СБУ в Харькове
Обратили внимание и на "политизированность" генпрокурора, и на попытку офиса Зеленского взять под контроль Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) минувшим летом.
А ситуация с НАБУ как раз обострилась. На днях прокуроры в сопровождении спецназа вломились с обыском в дом одного из детективов без санкции суда. Подозрения не предъявили, но силу применили.
Как выяснилось, при расследовании коррупции в Генеральной прокуратуре сотрудник НАБУ организовал слежку за зданием ведомства. Там возмутились, что их заранее не уведомили.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отмечает: пока серьезных предупреждений от европейских союзников, как в случае попыток подчинить НАБУ, не было. Значит, ничего особенного не произойдет.
"С 2014-го было множество докладов по линии ООН и ОБСЕ со схожими претензиями к Украине. И никаких последствий. В Киеве прекрасно понимают, что им все сойдет с рук", — пояснил он в беседе с РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер на здании Европейской комиссии в Брюсселе
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Баннер на здании Европейской комиссии в Брюсселе
В то же время Брюсселю необходимо сообщать о нарушениях прав человека даже на Украине для сохранения иллюзии демократичности и либеральности Евросоюза.
"Есть бюрократический аппарат, перед которым стоит задача мониторить конкретную страну. Там достаточно ответственно подходят к порученному делу. То есть собирают информацию из открытых источников или работают "на земле". Санкции за нарушения были бы логичными. Но в условиях сложившейся политической конъюнктуры на это просто закроют глаза. Так действуют западные двойные стандарты", — подчеркивает политолог.

Первобытный страх

А Зеленский выискивает козлов отпущения — ведь поводов для недовольства у населения с каждым днем все больше. Особенно, уточняет Politico, в связи с перебоями в энергоснабжении.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве
Замглавы энергетического комитета Рады Олег Семинский назвал нынешний отопительный сезон самым тяжелым для Украины. Властям, по его словам, нужно быть готовыми к "сверхкритическим ситуациям".
Издание, ссылаясь на осведомленный источник, пишет, что некая "украинская оппозиция" собирается выдвинуть Зеленскому обвинения. Дескать, "он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности" и не допустить длительных отключений электроэнергии и отопления.
Власти перекладывают ответственность на находящегося под следствием экс-главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Якобы он проворовался и из-за этого все беды.
© Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсетиВладимир Кудрицкий
Глава украинской энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсети
Владимир Кудрицкий
Свою отставку, против которой также выступал Евросоюз, Кудрицкий объяснял "централизацией власти" — внутренней политикой Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. И за судебным преследованием стоит Банковая, уверен он.
"Я не могу назвать ни одной другой институции в этой стране, кроме офиса (Зеленского. — Прим. ред.), которая могла бы скоординировать и заказать таким образом это обвинение", — сказал бывший чиновник.
И добавил: власти "до смерти напуганы" возможной реакцией украинцев на зимние блэкауты. Хотя сами виноваты: не отреагировали вовремя на его план децентрализации генерации электроэнергии, который он представил Зеленскому еще три года назад.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник на теплоэлектроцентрали в Киеве
Сотрудник на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудник на теплоэлектроцентрали в Киеве

Закономерный итог

Нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий полагает, что президентская администрация готовится к вероятным выборам в следующем году — в случае прекращения огня — и старается "очистить поле от конкурентов", в том числе посредством уголовных дел.
Это грозит и ему самому. Как установил украинский журналист Сергей Иванов, в 2015-м Княжицкий разыскивался Интерполом по запросу Камбоджи за изнасилование несовершеннолетней. Тогда близкого соратника Петра Порошенко* одним звонком "отмазал" глава МВД Арсен Аваков*. Теперь офис генпрокурора может припомнить об этом.
Сам Порошенко* допускает, что укрепление личной власти Зеленского послужит Западу поводом для отказа от помощи Киеву.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко*
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко*
"Когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это дает аргументы тем, кто находится за рубежом, <...> оспаривать поддержку Украины", — предостерег он.
Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов не расследовал коррупцию и не критиковал киевский режим. Тем не менее после увольнения под надуманным предлогом он, как и Крутицкий, оказался под домашним арестом. Обвинили в халатности, из-за которой погибли несколько одесситов во время недавнего наводнения.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГеннадий Труханов
Мэр Одессы Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Геннадий Труханов
"О существовании реальной украинской оппозиции говорить сложно. Труханова убрали, потому что он для Киева был недостаточно националистом. В целом на Украине до реальных посадок дело доходит редко", — указывает политолог Александр Дудчак.
Кадровые перестановки связаны прежде всего с тем, что делиться "остатками пирога" Банковая предпочитает с наиболее лояльными людьми, уточняет он. А за счет опальных Зеленский выгораживает себя перед населением и Западом. Репрессивная сущность киевского режима была предопределена сразу после госпереворота 2014-го. Европейцев это не удивляет — они знали, что так и будет.
* Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Блеф не помогает". На Западе накопали компромат на Зеленского
3 ноября, 08:00
 
