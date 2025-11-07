Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Каллас, назвавшей поездки в ЕС привилегией - РИА Новости, 07.11.2025
20:22 07.11.2025
Захарова прокомментировала слова Каллас, назвавшей поездки в ЕС привилегией
Захарова прокомментировала слова Каллас, назвавшей поездки в ЕС привилегией - РИА Новости, 07.11.2025
Захарова прокомментировала слова Каллас, назвавшей поездки в ЕС привилегией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы европейской дипломатии Каи Каллас, назвавшей поездки в Евросоюз... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T20:22:00+03:00
2025-11-07T20:22:00+03:00
в мире, россия, милан, кайя каллас, мария захарова, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Милан, Кайя Каллас, Мария Захарова, Еврокомиссия, Евросоюз
Захарова прокомментировала слова Каллас, назвавшей поездки в ЕС привилегией

Захарова сравнила российских туристов и нелегалов на фоне заявлений Каллас

© AP Photo / Mohd RasfanКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Mohd Rasfan
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы европейской дипломатии Каи Каллас, назвавшей поездки в Евросоюз "привилегией, а не данностью" на фоне ограничения выдачи россиянам многократных шенгенских виз.
Ранее в пятницу Европейская комиссия заявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. В ЕК пояснили, что решение было принято после согласования всеми странами шенгенского пространства. Глава евродипломатии Кая Каллас при этом назвала поездки в ЕС "привилегией, а не данностью".
"Это она (Каллас - ред.), конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит. Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг. Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
