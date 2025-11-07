Захарова прокомментировала слова Каллас, назвавшей поездки в ЕС привилегией

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы европейской дипломатии Каи Каллас, назвавшей поездки в Евросоюз "привилегией, а не данностью" на фоне ограничения выдачи россиянам многократных шенгенских виз.

ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.