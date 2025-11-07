МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Использование украинскими высшим руководством нацисткой символики является свидетельством истинной сущности киевского режима и тех западных государств, которые оказывают финансовую поддержку Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что не только российские, но и западные журналисты все больше обращают внимание на использование Владимиром Зеленским и его боевыми командирами нацисткой символики. Так, по ее словам, 4 ноября во время церемонии награждения личного состава 4-ой бригады быстрого реагирования нацгвардии Украины "главарь киевской хунты позировал на фоне флага с эмблемой Второй танковой дивизии СС "дас Райх". Фашистские шевроны были на рукавах самих награжденных боевиков, добавила она.
"Мы видим и другое явление, на которое обратили внимание журналисты, которые проанализировали соцсети заместителя командира первого механизированного батальона третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Речь идет об Антоне Радько. Там всушник демонстрирует татуировки. Как вы думаете, что же на них… Там фашистская символика, в том числе свастика и эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова"… Все это - свидетельство истинной сущности киевского режима, а также руководства тех стран запада, которые его спонтируют", - заявила Захарова в ходе еженедельного брифинга.