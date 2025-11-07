Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала использование Киевом нацистской символики - РИА Новости, 07.11.2025
13:39 07.11.2025
Захарова прокомментировала использование Киевом нацистской символики
Захарова прокомментировала использование Киевом нацистской символики
Использование украинскими высшим руководством нацисткой символики является свидетельством истинной сущности киевского режима и тех западных государств, которые... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:39:00+03:00
2025-11-07T13:39:00+03:00
Захарова прокомментировала использование Киевом нацистской символики

Захарова: использование Киевом нацистской символики говорит о сущности режима

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Использование украинскими высшим руководством нацисткой символики является свидетельством истинной сущности киевского режима и тех западных государств, которые оказывают финансовую поддержку Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что не только российские, но и западные журналисты все больше обращают внимание на использование Владимиром Зеленским и его боевыми командирами нацисткой символики. Так, по ее словам, 4 ноября во время церемонии награждения личного состава 4-ой бригады быстрого реагирования нацгвардии Украины "главарь киевской хунты позировал на фоне флага с эмблемой Второй танковой дивизии СС "дас Райх". Фашистские шевроны были на рукавах самих награжденных боевиков, добавила она.
"Мы видим и другое явление, на которое обратили внимание журналисты, которые проанализировали соцсети заместителя командира первого механизированного батальона третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Речь идет об Антоне Радько. Там всушник демонстрирует татуировки. Как вы думаете, что же на них… Там фашистская символика, в том числе свастика и эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова"… Все это - свидетельство истинной сущности киевского режима, а также руководства тех стран запада, которые его спонтируют", - заявила Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Владимир Зеленский во время встречи с военнослужащими ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Зеленского сняли за близким общением с боевиками с нацистской символикой
5 ноября, 11:03
 
В миреУкраинаРоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
