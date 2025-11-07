Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о задержании в Москве директора департамента Минпромторга - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 07.11.2025 (обновлено: 22:13 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/zaderzhanie-2053568375.html
Источник сообщил о задержании в Москве директора департамента Минпромторга
Источник сообщил о задержании в Москве директора департамента Минпромторга - РИА Новости, 07.11.2025
Источник сообщил о задержании в Москве директора департамента Минпромторга
Директор департамента машиностроения ТЭК Минпромторга РФ Михаил Кузнецов был задержан в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деятельностью... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T22:12:00+03:00
2025-11-07T22:13:00+03:00
россия
москва
михаил кузнецов (экс-губернатор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
https://ria.ru/20250609/upravlenie-2021830768.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, михаил кузнецов (экс-губернатор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), газпром
Россия, Москва, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Газпром
Источник сообщил о задержании в Москве директора департамента Минпромторга

В Москве задержали главу департамента машиностроения ТЭК Минпромторга Кузнецова

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Директор департамента машиностроения ТЭК Минпромторга РФ Михаил Кузнецов был задержан в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деятельностью ведомства.
«
"Да, директор департамента машиностроения ТЭК Михаил Кузнецов задержан", — подтвердил источник.
Кузнецов работает в Минпромторге РФ с декабря 2022 года. С 2017 по 2021 год руководил управлением технологических партнёрств и импортозамещения "Газпром нефти".
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
СК арестовал имущество у экс-главы управления Минобороны России
9 июня, 16:24
 
РоссияМоскваМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Газпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала