Источник сообщил о задержании в Москве директора департамента Минпромторга
Директор департамента машиностроения ТЭК Минпромторга РФ Михаил Кузнецов был задержан в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деятельностью... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T22:12:00+03:00
2025-11-07T22:12:00+03:00
2025-11-07T22:13:00+03:00
