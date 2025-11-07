https://ria.ru/20251107/zaderzhanie-2053461767.html
В московском метро мужчина избил пассажира, подозреваемого задержали
В московском метро мужчина избил пассажира, подозреваемого задержали - РИА Новости, 07.11.2025
В московском метро мужчина избил пассажира, подозреваемого задержали
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на пассажира в метро Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T15:20:00+03:00
2025-11-07T15:20:00+03:00
2025-11-07T15:20:00+03:00
происшествия
россия
москва
ирина волк
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20250415/metro-2011315466.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, ирина волк, московский метрополитен
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Московский метрополитен
В московском метро мужчина избил пассажира, подозреваемого задержали
Полиция задержала подозреваемого в нападении на пассажира в московском метро
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на пассажира в метро Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она рассказала, что в переходе станции "Проспект Мира" в столичном метро пьяный мужчина напал на другого пассажира, нанес ему телесные повреждения и сбежал. Она уточнила, что на место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые вызвали пострадавшему скорую помощь.
«
"Подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью пассажиру метро задержали мои коллеги из УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью - ред.)", - написала Волк в Telegram-канале.
Она добавила, что в отношении подозреваемого также составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ). Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.