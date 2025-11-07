Рейтинг@Mail.ru
В московском метро мужчина избил пассажира, подозреваемого задержали - РИА Новости, 07.11.2025
15:20 07.11.2025
В московском метро мужчина избил пассажира, подозреваемого задержали
В московском метро мужчина избил пассажира, подозреваемого задержали
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на пассажира в метро Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 07.11.2025
происшествия
россия
москва
ирина волк
московский метрополитен
россия
москва
2025
В московском метро мужчина избил пассажира, подозреваемого задержали

Полиция задержала подозреваемого в нападении на пассажира в московском метро

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на пассажира в метро Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она рассказала, что в переходе станции "Проспект Мира" в столичном метро пьяный мужчина напал на другого пассажира, нанес ему телесные повреждения и сбежал. Она уточнила, что на место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые вызвали пострадавшему скорую помощь.
"Подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью пассажиру метро задержали мои коллеги из УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью - ред.)", - написала Волк в Telegram-канале.

Она добавила, что в отношении подозреваемого также составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ). Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В Москве задержали мужчину, ударившего сотрудницу службы безопасности метро
15 апреля, 10:48
 
Происшествия
 
 
