В московском метро мужчина избил пассажира, подозреваемого задержали

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на пассажира в метро Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что в переходе станции "Проспект Мира" в столичном метро пьяный мужчина напал на другого пассажира, нанес ему телесные повреждения и сбежал. Она уточнила, что на место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые вызвали пострадавшему скорую помощь.

« "Подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью пассажиру метро задержали мои коллеги из УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью - ред.)", - написала Волк в Telegram-канале.