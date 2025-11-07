Двух жителей Забайкалья будут судить за контрабанду леса в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Двух жителей Забайкалья будут судить за контрабанду леса стоимостью более 360 миллионов рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В ведомстве РИА Новости уточнили, что лес контрабандой перевозили в Китай

"Объем незаконно экспортированных лесоматериалов составил 41 тысячу кубических метров стоимостью 361 миллион рублей... Восточно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей... (дела - ред.) направлены в Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края для рассмотрения по существу", - сообщается в Тelegram-канале ведомства.

По версии следствия, с 2017 по 2021 год обвиняемые в составе организованной группы от имени подконтрольных юридических лиц скупали незаконно заготовленную древесину и путем недостоверного декларирования товаров незаконно экспортировали за рубеж.

Фигуранты обвиняются по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (оборот заведомо незаконно заготовленной древесины) и по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой).