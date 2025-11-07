Рейтинг@Mail.ru
Двух жителей Забайкалья будут судить за контрабанду леса в Китай
09:30 07.11.2025 (обновлено: 10:20 07.11.2025)
Двух жителей Забайкалья будут судить за контрабанду леса в Китай
Двух жителей Забайкалья будут судить за контрабанду леса в Китай - РИА Новости, 07.11.2025
Двух жителей Забайкалья будут судить за контрабанду леса в Китай
Двух жителей Забайкалья будут судить за контрабанду леса стоимостью более 360 миллионов рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 07.11.2025
происшествия, россия, китай, петровск-забайкальский
Происшествия, Россия, Китай, Петровск-Забайкальский
Двух жителей Забайкалья будут судить за контрабанду леса в Китай

Двух жителей Забайкалья будут судить за контрабанду в КНР леса на 360 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Двух жителей Забайкалья будут судить за контрабанду леса стоимостью более 360 миллионов рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что лес контрабандой перевозили в Китай.
"Объем незаконно экспортированных лесоматериалов составил 41 тысячу кубических метров стоимостью 361 миллион рублей... Восточно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей... (дела - ред.) направлены в Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края для рассмотрения по существу", - сообщается в Тelegram-канале ведомства.
По версии следствия, с 2017 по 2021 год обвиняемые в составе организованной группы от имени подконтрольных юридических лиц скупали незаконно заготовленную древесину и путем недостоверного декларирования товаров незаконно экспортировали за рубеж.
Фигуранты обвиняются по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (оборот заведомо незаконно заготовленной древесины) и по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой).
В отношении соучастника вынесен обвинительный приговор, ему назначено 5 лет колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей, уточнили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, добавив, что фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и способствовал раскрытию преступления.
