В "Новом Манеже" открылась выставка московских театральных художников
Культура
 
22:54 07.11.2025 (обновлено: 23:30 07.11.2025)
В "Новом Манеже" открылась выставка московских театральных художников
В "Новом Манеже" открылась выставка московских театральных художников
россия, александр пушкин, иисус христос, юрий бутусов, большой театр, театр имени моссовета, студия театрального искусства
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ежегодная выставка московских театральных художников "Итоги сезона №62" открылась в залах креативного пространства "Новый Манеж" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы открыли выставку "Итоги сезона №62" - это ежегодная выставка московских театральных художников. Мы показываем работы художников театра к постановкам, спектаклям, которые были выпущены в прошлом театральном сезоне. Это эскизы костюмов, декораций, макеты, некоторые объекты из спектаклей, реальные костюмы. То, что мы обычно видим в театре, можно увидеть на нашей выставке - то, с чего начинается визуальная составляющая каждого спектакля", - рассказал РИА Новости куратор экспозиции Дмитрий Осипенко.
Автором проекта выставки выступил художник, скульптор и дизайнер Владимир Мартиросов, а соавтором по застройке и созданию экспозиционного ландшафта - Артем Керпек.
По словам Осипенко, в рамках экспозиции представлены работы художников столицы для самых разных театров, в том числе самых известных, таких как Большой театр, МХТ имени Чехова, Театр имени Моссовета.
Гости выставки смогут увидеть работы к спектаклям по произведения великого русского писателя Александра Пушкина, рок-опере "Иисус Христос - суперзвезда", "Жил-был Дом", а также к юбилейным событиям в электротеатре "Станиславский", постановкам Студии театрального искусства, Театра имени Гоголя, Московского театра кукол на Спартаковской.
"В этом году экспозиция выстроена таким образом, будто бы посетители выставки находятся на стене. Выстроены фермы, на которых висят штанкеты, с которых спускаются декорации. Это создает иллюзию нахождения в спектаклях, а здесь их более 120", - добавил куратор.
Кроме того, в экспозиции нашли место и работы из спектаклей ушедших мастеров-режиссеров. Так, представлен макет художника Виктора Шилькрота к постановке "Васса" Михаила Мокеева, художественное решение Максима Обрезкова для неосуществленной "Утиной охоты" режиссера Юрия Бутусова и другие работы.
Как отметил Осипенко, принцип отбора работ для выставки весьма демократичен: абсолютно любой профессиональный художник мог подать заявку, главным требованием было его участие в оформлении одной из премьер театрального сезона 2024-2025.
Выставка доступна для посетителей с 8 по 22 ноября.
Проект реализуется при поддержке Минкультуры РФ.
