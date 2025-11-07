Рейтинг@Mail.ru
01:21 07.11.2025 (обновлено: 15:09 07.11.2025)
в мире, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors
Маску одобрили выплату в почти триллион долларов

Инвесторы Tesla одобрили выплату Илону Маску награды в почти триллион долларов

© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Инвесторы Tesla одобрили выплату главе компании Илону Маску премии за управление в размере почти триллиона долларов, следует из трансляции ежегодной встречи акционеров.
"О присуждении премии за достижения в 2025 году нашему основателю и генеральному директору Илону Маску: более чем 75% проголосовали за. Одобрено", — заявил представитель компании на встрече, которая транслируется на официальном сайте Tesla.
Вместе с тем получить деньги Маск сможет только в случае, если капитализация компании вырастет на дополнительные 7,5 триллиона долларов в течение десяти лет. Выплату разделят на транши, которые будут зависеть от достигнутых показателей. Сейчас капитализация Tesla составляет почти полтора триллиона долларов.
Телеканал CNBC 28 октября сообщил, что Маск пригрозил покинуть возглавляемую им компанию, если акционеры не одобрят ему премию в почти триллион долларов. Цель выплаты — гарантировать, что глава компании будет сосредоточен на ней в будущем.
Маска ранее критиковали за отрицательное влияние его деятельности в администрации президента США Дональда Трампа на бизнес, однако с тех пор он покинул правительство.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели, которые продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
В миреСШАИлон МаскДональд ТрампTesla motors
 
 
