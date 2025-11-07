Маску одобрили выплату в почти триллион долларов

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Инвесторы Tesla одобрили выплату главе компании Илону Маску премии за управление в размере почти триллиона долларов, следует из трансляции ежегодной встречи акционеров.

"О присуждении премии за достижения в 2025 году нашему основателю и генеральному директору Илону Маску : более чем 75% проголосовали за. Одобрено", — заявил представитель компании на встрече, которая транслируется на официальном сайте Tesla

Вместе с тем получить деньги Маск сможет только в случае, если капитализация компании вырастет на дополнительные 7,5 триллиона долларов в течение десяти лет. Выплату разделят на транши, которые будут зависеть от достигнутых показателей. Сейчас капитализация Tesla составляет почти полтора триллиона долларов.

Телеканал CNBC 28 октября сообщил, что Маск пригрозил покинуть возглавляемую им компанию, если акционеры не одобрят ему премию в почти триллион долларов. Цель выплаты — гарантировать, что глава компании будет сосредоточен на ней в будущем.

Маска ранее критиковали за отрицательное влияние его деятельности в администрации президента США Дональда Трампа на бизнес, однако с тех пор он покинул правительство.