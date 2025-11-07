Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение россиян к ограничению доступа к зарубежным сервисам - РИА Новости, 07.11.2025
17:35 07.11.2025
Опрос показал отношение россиян к ограничению доступа к зарубежным сервисам
Опрос показал отношение россиян к ограничению доступа к зарубежным сервисам - РИА Новости, 07.11.2025
Опрос показал отношение россиян к ограничению доступа к зарубежным сервисам
Четверть (24%) россиян скорее поддерживают ограничение в России доступа к некоторым зарубежным соцсетям, мессенджерам и цифровым платформам, 30% - относятся к... РИА Новости, 07.11.2025
общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Опрос показал отношение россиян к ограничению доступа к зарубежным сервисам

Около четверти россиян поддерживают ограничение доступа к зарубежным сервисам

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Четверть (24%) россиян скорее поддерживают ограничение в России доступа к некоторым зарубежным соцсетям, мессенджерам и цифровым платформам, 30% - относятся к этому безразлично, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, представленного в пятницу на первом заседании коммуникационного стрима Научного совета Аналитического центра ВЦИОМ на тему "Закрытые платформы — открытые вызовы".
Каждый четвертый (24%) опрошенный гражданин РФ скорее поддерживает ограничение в России доступа к некоторым зарубежным ресурсам: социальным сетям, мессенджерам и цифровым платформам. Четверо из десяти (39%) скорее ограничения не поддерживают: так высказались 58% представителей поколения цифры (рожденные в 2001 году и позднее) и 68% младших миллениалов (рожденные в 1992-2000 годах). Еще 30% россиян отметили, что безразлично относятся к таким ограничениям.
Более половины (54%) респондентов отметили, что блокировки и ограничения зарубежных ресурсов никак не повлияли на их жизнь, 12% рассказали, что им стало труднее искать информацию, 11% - что им теперь сложнее общаться с родственниками и друзьями.
Треть (34%) опрошенных считают, что блокировка и ограничение зарубежных ресурсов положительно повлияли на развитие отечественных платформ, социальных сетей и мессенджеров, 28% ответили, что никак не повлияли, 16% думают, что повлияли отрицательно.
Большая часть (55%) респондентов безразлично относятся к тому, что некоторые люди используют различные способы обхода блокировок для доступа к заблокированным зарубежным ресурсам, 22% скорее одобряют это, 17% - скорее не одобряют.
Всероссийский репрезентативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 октября 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - формализованное телефонное интервью. Предельная погрешность не превышает 2,5%.
