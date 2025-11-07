Рейтинг@Mail.ru
ВТБ предупредил о новой волне мошенничеств с криптовалютой в мессенджерах
ВТБ предупредил о новой волне мошенничеств с криптовалютой в мессенджерах - РИА Новости, 07.11.2025
ВТБ предупредил о новой волне мошенничеств с криптовалютой в мессенджерах
Новая волна мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах, наблюдается в России, но если ранее мошенники выманивали рубли, то теперь все... РИА Новости, 07.11.2025
технологии, россия
Технологии, Россия
ВТБ предупредил о новой волне мошенничеств с криптовалютой в мессенджерах

ВТБ: мошенники все все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новая волна мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах, наблюдается в России, но если ранее мошенники выманивали рубли, то теперь все все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты, сообщает пресс-служба банка.
"Специалисты ВТБ предупреждают о новой волне мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах. Получив доступ к переписке, злоумышленники от имени жертвы обращаются к ее друзьям и родственникам с просьбами о срочном переводе денег. Если ранее мошенники выманивали рубли, то сейчас перешли на криптовалюты", - говорится в сообщении.
Схема начинается с телефонного звонка или сообщения в мессенджере, которые маскируются под бытовую ситуацию, чтобы дезориентировать жертву. Например, злоумышленник, представляясь старшим по дому, сообщает о срочной замене домофона и под различными предлогами вынуждает человека сообщить код из смс. Это ключевой момент, позволяющий преступникам получить полный контроль над аккаунтом жертвы в мессенджере, отмечает ВТБ.
Сообщается, что, используя украденный аккаунт, злоумышленники рассылают контактам жертвы сообщения от ее имени. Наиболее распространенный сценарий - просьба помочь с покупкой криптовалюты или прямой запрос одолжить крупную сумму для перевода на криптокошелек. Мошенники объясняют это "срочной необходимостью" и обещают вернуть деньги в ближайшее время. Получив сообщение от знакомого человека, многие автоматически доверяют его содержанию. Могут начать переписку и даже советуют контакт для консультаций, говорится в сообщении.
При этом, чтобы избежать разоблачения, преступники активно противодействуют попыткам верификации. На предложения друзей созвониться они отвечают, что "сейчас очень заняты", "на совещании" или "плохо ловит связь", при этом настаивая на срочности и переводе именно в криптовалюте.
"Мошенники действуют молниеносно: уже через несколько минут после получения доступа к аккаунту в мессенджере они блокируют возможность его восстановления и начинают активное общение с контактами жертвы, чтобы попытаться украсть деньги новым способом – через крипту... Криптовалютные транзакции необратимы, а их анонимный характер делает возврат средств практически невозможным", - прокомментировал вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.
ВТБ советует внимательно читать содержание смс с кодом и никому не сообщать его, даже если звонящий представляется сотрудником какой-либо службы и озвучивает ваши личные данные. Также рекомендуется установить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах и социальных сетях.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
